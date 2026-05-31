時東ぁみ、愛犬・チャッピーくんの死を報告「朝いつも通り寝ている姿で」感謝つづる
タレントの時東ぁみ（38）が30日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の死を報告した。
【写真】「朝いつも通り寝ている姿で…」愛犬・チャッピーくんの死を報告した時東ぁみ
時東は「本日5/30 15歳4ヶ月 息子であり、彼氏であり、私の一部であった愛犬チャッピーくんが天国へ」と報告した。「昨日の夜もしっかりご飯を食べて、おやすみのチューをして…朝いつも通り寝ている姿で息を引き取ってました」とつづった。
「生前、チャッピーとお仕事してくれた皆さん、一緒に遊んでくれた皆さん、お散歩を見守ってくれてた皆さん ありがとうございました」と感謝を伝えた。ハッシュタグでは「愛犬」「溺愛犬」「私の一部」「ありがとうございました」という言葉を並べた。
写真ではありし日のチャッピーくんとの2ショットなどを公開した。
【写真】「朝いつも通り寝ている姿で…」愛犬・チャッピーくんの死を報告した時東ぁみ
時東は「本日5/30 15歳4ヶ月 息子であり、彼氏であり、私の一部であった愛犬チャッピーくんが天国へ」と報告した。「昨日の夜もしっかりご飯を食べて、おやすみのチューをして…朝いつも通り寝ている姿で息を引き取ってました」とつづった。
「生前、チャッピーとお仕事してくれた皆さん、一緒に遊んでくれた皆さん、お散歩を見守ってくれてた皆さん ありがとうございました」と感謝を伝えた。ハッシュタグでは「愛犬」「溺愛犬」「私の一部」「ありがとうございました」という言葉を並べた。
写真ではありし日のチャッピーくんとの2ショットなどを公開した。