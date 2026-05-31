夫婦喧嘩 → 担当者と打ち合わせの席で「えっ！？」険悪だった夫婦のイライラが一瞬で吹き飛んだワケ

夫婦で家づくりをしていると、小さなトラブルが思わぬ形で印象に残ることがあります。

今回は、筆者が体験した打ち合わせ当日に起きた“寝坊”から始まった口論と、その後の予想外の展開について。険悪だった空気が一瞬で変わった、少し笑えるエピソードです。

寝坊から始まった険悪な朝

家づくりの打ち合わせ当日、夫が寝坊しました。



何度起こしても起きず、これ以上声をかけると機嫌が悪くなりそうだったため、私は5回だけ声をかけてそれ以上は放置することに。

すると突然飛び起きた夫が、



「なんで起こしてくれへんの！」



と激怒。

さらに「朝ごはんも食べられへんかった」と責められ、さすがの私も

「知らんがな！ 起きへんのが悪いやろ！」



と口論になってしまいました。

険悪な空気のまま、私は先に車へ向かい、夫も慌てて準備して合流。



道中も会話はなく、重たい空気のまま打ち合わせへ向かいました。

外では普通に振る舞う夫

打ち合わせが始まると、夫は一転して普段通りの様子に。

営業担当の前では何事もなかったかのように振る舞います。

私はまだ少しモヤモヤを引きずりながら、その様子を見ていました。