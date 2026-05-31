森保監督は前日会見で遠藤と吉田の先発を明言

北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は5月31日、東京・国立競技場でアイスランド代表（同75位）と対戦する。

前日会見に出席した森保一監督は「W杯に向けてチーム全体のコンディションを上げていくことを狙いのひとつに考えています。出場時間の少なかった選手、怪我あがりの選手をより長い時間起用して編成をしていきたい」と起用法を明かした。

この試合限定で招集されたDF吉田麻也については「前半10分くらいかと思いますがプレーしてもらって、送り出したい」と先発を明言。怪我明けの選手の状態の確認や出場機会を確保することも考慮し、3バックは右から板倉滉、吉田、伊藤洋輝と予想した。

ボランチは指揮官が先発することを明かした遠藤航と佐野海舟。三笘薫が負傷で不在となった左シャドーについては、「今日の練習で最終的に決めたいが、（伊東）純也をそのポジションにそのまま使っていきたい」と明かしたように、伊東純也が入ることが濃厚。左ウィングバック（WB）には中村敬斗、右シャドーには久保建英、右WBには堂安律と

コンディションを上げるために多くの選手を起用する狙いがあるとはいえ、相手は欧州予選敗退に終わり、W杯に出場しない国。壮行試合ということもあり、勝利は必須だ。「試合内容で、私たちも日本代表と世界に一緒に挑もうと思われる方々が増えるように結果、内容にこだわっていきたい」と指揮官。満員が予想される国立で勝利し、W杯への機運を高めたいところだ。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）