『散歩哲学』（ハヤカワ新書）の著書がある作家・島田雅彦さんと、現代社会に鋭い視線を向ける哲学者・國分功一郎さん。かねて親交のあるふたりが「散歩の哲学」を語り合う。

【画像】アリストテレス（右）とプラトン。古代ギリシャの哲学者たちは歩きながら議論をした

◆◆◆

キクラゲをつまみ食い

國分 島田さんは、普段はどんな散歩をされているんですか。赤羽でいろんな飲み屋さんにいったり……。

島田 飲んでいるばかりじゃなくて、ただ歩く散歩もよくしますよ（笑）。小説を書いていると、40分も経ったら1回目の煮詰まりがくる。集中が持たないんです。

國分 よくわかります。論文もそうですよ。

島田 そうなると1回そこから離れたほうがよくて、散歩しながら鳥の声を聞いたり、路傍の花を見る。それでアイデアが浮かんで、戻ったら書けるなんてことがよくあります。



島田雅彦氏 ©文藝春秋

わが家は多摩丘陵にあるので、坂道が多いところにいくつか定番のコースを決めています。家の中でタバコを吸うと怒られるので、喫煙所にたどり着くのが一応の目標です。

多摩丘陵は雑木林が残っているので、中をふらふらしていると割と食べられるものが見つかるんですよ。

國分 食べられるって、自然に生えているものということですか？

島田 ええ。よくキクラゲをとって食べています。野生の柿の木とか、所有者不明のビワやみかんの木があるので、それをつまみ食いします。

國分 ぜいたくな散歩だ（笑）。

島田 キクラゲ以外のキノコもいろいろ見つけられるけれど、よくわからないから食べません。國分さんは、散歩は？

國分 実は、僕はそんなに散歩しないんですよ。もっぱら自転車でちょっと遠くまで行くことが多い。

島田 移動距離も延びるし、速度も違いますから。

國分 せっかちなので、歩行の速度に耐えられないんです。大して考えずに走っているから、後から考えればとんでもない距離を漕いでいた、ということがあります。普通のママチャリなんですけどね。次の日にすごく疲れが残って、初めて気付く。

島田 どこまで走るんですか？

國分 この前は狭山湖まで行きました。まっすぐ向かわないので、気づけば4時間ぐらい漕いでいました。

島田 その間、なにか考えごとをしたりは……。

柄谷行人さんも毎日散歩するらしい

國分 僕は、島田さんとは違って、仕事のひらめきは日常の動作をしているときに出てくるんですよ。「もうダメだ」なんて思いながら玄関でタバコを吸っていたら「ひらめいた！」となって、論文の続きが書けることがよくある。自転車に乗るのは、もっぱらやることはあるけれど、とにかく無になりたい時ですね。

哲学者でいうと、柄谷行人さんも毎日散歩するらしいですね。カントを真似しているんだろうか（笑）。

島田 それに、あの人は足に自信があるんですよ。もともとバスケットボールをやっていたのもあるし。1回柄谷さんと腕相撲をして、勝ったことがある。そしたら「俺は足だから」って言い張るんです。

國分 負けず嫌いなんですね（笑）。でも、柄谷さんも散歩しているなかで、いろいろと思いつくところがあるのでしょうね。

島田 散歩することと、本を読むことには共通点があると思うんです。散歩とは、街や自然の中に秘められたイメージを発掘する営みであって、それは読書における、テキストの中をさまよい、刺激を得る、ということに似ている。

※本記事の全文（7000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（島田雅彦×國分功一郎「散歩は哲学を生む」）。

全文では、以下の内容が語られています。

・移動は根源的な欲求

・ただ歩くことでデモになる

・完全な「移動の自由」の問題

（島田 雅彦,國分 功一郎／文藝春秋 2026年6月号）