◇プロ野球セ・パ交流戦 西武6-0DeNA(30日、ベルーナドーム)

DeNAに加入し初のスタメンマスクをかぶった捕手の古市尊選手が試合を振り返りました。

古市選手は昨季まで西武に所属し今季からDeNAでプレー。この日は古巣との対戦となり「9番・捕手」として出場しましたが、0-6で敗戦となりました。

試合後、古市選手は「勝ちたかったです。抑えたかったので。知っている選手もいた中で、勝ちたかったですね」と悔しさをにじませました。

試合は序盤に失点を重ね西武に11安打6得点を許しましたが、課題について「配球面ですね。ボール、ボールで重なったときの球の使い方だったり、そういうのをもっとうまくしていきたいですね、得点圏の初球の入りだったりとか、球の使い方がまだまだ課題かなと思います」と語りました。

相川亮二監督は古市選手について「古市がしっかり守れるというのも見せてくれたし、負けたけどいいところもある」と評価。記者から伝えられると古市選手は「そうなんですか？」と驚きつつ「陸（武田陸玖投手）も初登板だったので緊張してましたし、もう少しうまく僕が引っ張ってあげられた部分もあったと思います。陸にも申し訳なかった」と反省しました。

今後について「配球面はまだまだ課題もありますし、守備力もまだ現状に満足できない部分もたくさんあります。今日みたいな試合だったら出番も減っちゃうのも当然なので、試合をつくれるキャッチャーにはなりたいです」と語りました。