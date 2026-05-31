俳優の余貴美子が今月12日、70歳の誕生日を迎えた。公開中の映画『箱の中の羊』（是枝裕和監督）には、主演のひとり綾瀬はるかの母親役で出演している。同作は今月フランスで開催されたカンヌ国際映画祭のコンペティション部門にノミネートされたことが記憶に新しい。（全2回の1回目）

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余は今回のカンヌ映画祭には出席しなかったが、いまから17年前の2009年、前年に出演した『おくりびと』が米アカデミー賞で外国語映画賞を受賞したときには授賞式に出席している。



2009年2月、映画『おくりびと』が米アカデミー賞外国語映画賞を受賞。レッドカーペットに登場した（左から）本木雅弘、広末涼子、余貴美子、滝田洋二郎監督 ©EPA＝時事

レッドカーペットを歩きながら思い出した「下手な女優」時代

本来、アカデミー賞の授賞式に招待されるのは監督とその配偶者、主演俳優だけらしいが、このときは監督の滝田洋二郎を慕う多くのスタッフが応援のため自費で渡米した。余も同行して宴会だけに参加するつもりでいたのを、授賞式の前夜になって急遽、出席できると決まったという。着ていく服もなくメイクもついていなかったが、監督から「それでも出ろ！」と言われ、光栄に与かったらしい。

授賞式の会場に入るまでには、監督と主演の本木雅弘らとともに150メートルあるレッドカーペットを各国の取材陣につかまりながら1時間ぐらいかけて歩いた。このときのことを彼女は《世界中の映画人たちが歩く中に私たちもいることに感動して、昔、オンシアター自由劇場というところで、下手な女優をしながらトンカチ持ったり衣装を縫っていた時代を、一瞬思い出しました。よく私はここにいるなって》と感慨深げに振り返っている（『週刊朝日』2010年1月29日号）。

オンシアター自由劇場は1970年代半ばから80年代にかけて六本木の劇場を拠点に活動していた劇団（のち渋谷のシアターコクーンに拠点を移し、1996年に解散）で、笹野高史や小日向文世ら多くの名優を輩出した。上演作品のうち、戦前から敗戦にいたるまでの上海を舞台に、日本から渡ったジャズメンとそれに絡む女性たちを描いた『上海バンスキング』（1979年初演）は評判が評判を呼び、ブームを巻き起こした。余はこの劇団に20歳だった1976年に入団し、8年間在籍した。

好奇心だけで演劇の世界へ

余によれば、それまで演劇など観たことすらなかったが、友達が入団試験を受けるので一緒に受験したところ、自分だけ合格してしまい、ただ好奇心だけで入ったという。

先に引用した発言で「トンカチ持ったり衣装を縫っていた」とあるとおり、自由劇場では俳優を含め劇団員全員がおのおのトンカチや裁縫道具を持ち、大道具を運んだり小道具や衣装をつくったりするのが当たり前だった。《でも私ときたら、共同作業がとにかく苦手で、劇団には全然向いていなかった。毎日のように、お前はダメだ、下手くそ、バカ、アホ、ブス…と言われてました》と余は当時を述懐する（『anan』2015年2月18日号）。

来る役もおばあさんや物乞いばかりだったというが、『上海バンスキング』の再演ではリリーという歌手＆ダンサーの中国人を演じて注目された。自由劇場に在籍した後期には、本人はさほど自覚していなかったものの、先輩から結構いじめられもしたようだ。なかには、余と意見が合わないと、本番中、一緒のシーンなのに彼女を置いて舞台から出ていってしまう人もいたという。

裸で舞台に立ったことも

演出家の言葉も絶対であり、いやとは言えなかった。ある公演で妖精役を演じたときは、演出家の「妖精は服着てないだろう」の一言で、全裸で舞台に立つことになった。余いわく《さすがに本番はふんどしぐらいは付けなきゃ、という話になって、衣装担当の秋川リサさんが（手で小さな三角をつくって）このぐらいの布を作って、ちょんとつけて。私は妖精の親分役だったんで、「お前は鳥だ」って、乳首に羽を張り付けてました》（『週刊文春』2008年11月27日号）。

辞めなかったのが不思議なくらいだが、余に言わせると《辞めなかったのは、自分でも偉いなと思っています（笑）。当時、辛いこと以上に、シナリオにあるセリフを人と言い合っている瞬間が楽しかったんです》（『anan』前掲号）。

「もう来なくていい」

しかし、その自由劇場から入団9年目の1984年、「もう来なくていい」と手紙が届き、あっさり辞めさせられる。それから1年ほど、同時期に劇団を辞めた大谷亮介らと集まってはトレーニングをしていたが、やがて1986年に劇団「東京壱組」を旗揚げする。以来、コピーライターだった原田宗典と放送作家の吉田秀穂を座付作家に据え、座長の大谷が俳優兼演出家として、1996年に解散するまで年2回ほど公演を行った。余は俳優とともに宣伝や資金調達を任され、公演のたびメディアや広告代理店などを駆け回る。

東京壱組は、原田宗典が人気作家になったこともあり、公演のたび観客が増え、余は看板女優として注目される。それと並行して映画やドラマ、CMにも出演するようになった。

舞台とは180度違う映画の世界

映画の世界は演劇とはまったく違い、それがまた新鮮だったらしい。映画『噛む女』（1988年）ではヌードシーンもあったが、神代(くましろ)辰巳監督は《舞台と百八十度違って、威圧的じゃなくて優しかった。心に入りこんでくるような演技指導をしてくださって》と、自由劇場時代の演出家とはまるで待遇が違った（『週刊文春』前掲号）。

映画初主演作で作家の椎名誠が監督した『うみ・そら・さんごのいいつたえ』（1991年）では、最初に台本を開いたら、各部門のスタッフの名前が並ぶなかで真っ先に食事担当者の名前が載っていたのが印象深いという。沖縄・石垣島でロケに入ると《映画のセットとは関係なしに、立派なバーが突如作られ、そこで毎晩のように宴会が開かれていたことも思い出に残っていますね》と10年以上経っても語るほど、現場の雰囲気がよかったようだ（『サンデー毎日』2012年9月9日号）。

ファンから絶賛された『ヌードの夜』

劇画家の石井隆が監督した『ヌードの夜』（1993年）ではヒロインの名美を演じた。同作は、石井が自身の劇画を脚本家や監督として映画化した「天使のはらわた」シリーズの1作で、名美はそれまでにもさまざまな女優が演じてきたが、石井は余に「名美のイメージにもっとも近い」と惚れ込んで起用したという。シリーズのファンからもどんぴしゃのキャスティングだと絶賛された。

同作について余は《舞台は志が同じでないといっしょにつくっていけないものですが、映画はたとえ価値観や方法論が違っても逆にそれが刺激になったりするもので、特に今回の『ヌードの夜』（中略）なんて私のいつものやり方では絶対うまくいかなかったと思います》と語っている（『エフ』1994年2月号）。

劇団の看板女優として人気を集め、映像の仕事も徐々に増えていくなかでも彼女は、《女優って株みたいなもの。今がいいから次もとは限らないでしょ。だから演じられるものをたくさん持っていたいですね》とあくまで冷静だった（『週刊文春』1989年3月2日号）。

「演じられるものをたくさん持っていたい」との言葉どおり、東京壱組の公演では、しわくちゃのおばあちゃんや、奇妙な指圧師、痔の手術が専門の医者など、バラエティに富んだ役どころを演じた。上記の発言の出てくる記事では、往年のコミックグループ、クレイジーキャッツの「自分も楽しんで人も楽しませて」という世界に憧れ、自分でも油断するとすぐ三の線に行ってしまうとも語っていた。

劇団の外でも、神田明神の女将門太鼓グループに所属して和太鼓を叩き、海外公演に出かけたこともあった。伝統芸能ではこのほかにも、仕事で習得する必要があって三味線や民謡、都々逸、浄瑠璃などもかじった。とくに三味線は相性がよかったのか、もっと学びたいとその後も稽古に通い続ける。さらに沖縄や奄美の弦楽器である三線(さんしん)も、前出の『うみ・そら・さんごのいいつたえ』のロケ中、宿泊先の近くでその音色が聞こえてきたのがきっかけで、東京に戻ると新宿の沖縄料理店で習い始めた。

「精神的にアナーキーでいることが必要」

30代のときに取材を受けた記事では、こうして趣味に熱中している余について「ボーッとしている時間があれば、つねになにかをしていたい性格」と紹介された。本人はその理由を《精神的にアナーキーでいることが必要だと思うからです。なぜって、私たちって、肉体的に過激なことをやろうと思ってもできないでしょう》と説明し、続けて《つまんない人間ですよ》と自嘲してみせた（『アサヒグラフ』1994年4月29日号）。

俳優の仕事は「肉体を“建設”していく」こと

もっとも、俳優である余にとって、役を演じるうえでは精神だけでなく肉体も重要な要素だ。前出の椎名誠があるプロデューサーから聞いた話では、余が老婆役で出演した公演で、休憩中に楽屋を訪ねたところ、彼女は背中を曲げてしゃべり方も老婆のまま役になり続けていたので、さすがプロだと相手を感服させたという。

その話を聞いた当の余は、そんなにたいしたことではないと《年をとった役って、力が抜けてるから楽なんですよ。若い役だと歯切れ良くしゃべらなきゃいけないから口元も緊張させているんだけれど、年齢を重ねた役だとほとんどどこにも力を入れない》、《逆に、若い役をするときは難しい。死んでしまった細胞を起こさないといけないというか。顔や頭の皮膚を伸ばし直すような感覚です》と返している（『サンデー毎日』前掲号）。この言からすると、老婆を演じるときの彼女は、肉体を解放できるという意味でアナーキーな状態でいられるともいえそうだ。

いずれにせよ、彼女にとって俳優業とは、《肉体を“建設”していくのが、俳優の仕事なのかな。たいしたことのないこの自分を、いかに築いていくか。肉体も、顔も、人格も――。役を作るというのは、その人の人格や人生を作っていく作業ですから》ということになる（『婦人公論』2007年8月7日号）。

そう語ったのと同じインタビューで彼女は、《私生活と仕事の切り替えは、あまりないかな。生きていることも演劇で、演劇しているときも生きている。カッコよく言っちゃったけど、演劇以外にやっていることがないんでしょうね》とまたしても自嘲めかして話しているが、俳優のなかでも「生きていることも演劇」と言い切ってしまえる人は少ないのではないだろうか。（#2につづく）

〈《50歳で結婚》「昨日も寝る前に二人で…」“ハマのマリア”余貴美子（70）が結婚後に「すごく楽しい」と思ったこととは？〉へ続く

（近藤 正高）