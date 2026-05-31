“あづきおねえさん”秋元杏月、卒業後バラエティー初収録に緊張 櫻井翔から「おねえさん大丈夫？」
■『真剣遊戯！THEバトルSHOW』芸人バラエティ軍に参戦
今年2月、惜しまれながらも初代体操のお姉さんを卒業した“あづきおねえさん”こと秋元杏月が、6月1日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜 後8：00）に出演する。卒業後初となるバラエティー収録に緊張しながらも挑む。
【全身ショット】初代おどりのお姉さんとなる“アンおねえさん”ことアンジェ
櫻井翔がMCを務める同番組は、主宰に櫻井を迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる新たなゲームバラエティー。それぞれのプライドを背負い、絶対に負けられない合戦が幕を開ける。
今回は濱田崇裕（WEST.※濱＝異体字）率いるアイドル俳優軍と、柴田英嗣（アンタッチャブル）率いる芸人バラエティ軍が真剣遊戯。濱田率いる“アイドル俳優軍”に、岩崎大昇（KEY TO LIT※崎＝たつさき）、小島健（Aぇ! group）、出口クリスタ、夏菜、浜野謙太が集結。対する“芸人バラエティ軍”には、リーダーに柴田英嗣（アンタッチャブル）を迎え、秋元、朝日奈央、加藤諒、やす子、山本浩司（タイムマシーン3号）が集う。
今回、両軍が挑戦する遊戯は、床に置かれた文字を並び替え正しい言葉を作るひらめきの遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”、大量のブロックが積まれた巨大な壁を弓矢で射抜き崩していく知力とパワーの遊戯“巨壁アロークラッシュ”、駆け引きと戦略性が重要な遊戯“カケヒキあっち向いてホイ”の3つ。各遊戯の前に作戦会議を実施し、誰がどの遊戯に挑戦するのか、どんな作戦でいくのかを話し合うことができる。相手軍の調子をうかがいつつ、どう攻めていくのか、戦略が重要になる。
第一の遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”の先攻はアイドル俳優軍。リーダー・濱田が「必勝法を見つけました！司令官が夏菜さんで…」と言うと、芸人バラエティ軍から「大丈夫!?」の声が飛び、夏菜と番組で交流のあるやす子から「そっち（アイドル俳優軍）の負けが確定しました!!」と発言が飛び出す。司令官・夏菜より、パリ五輪女子柔道57キロ級金メダリスト・出口が即戦力に。
一方、先攻・アイドル俳優軍の戦いぶりを見た芸人バラエティ軍リーダー・柴田は「全員が司令官！動ける人が動きます！」と宣言。その通り、スムーズに答えを導き出し得点を重ねる。バラエティー番組の収録が初めての秋元は、メンバーの動きについていくのに必死な様子。櫻井から「（あづき）おねえさん大丈夫？」と声をかけられると、「大丈夫…！」と笑顔でうなずくのだが…。挑戦中、解答が分かった秋元は、思わずあの名曲を口ずさみ…初収録を楽しむ秋元のおちゃめな姿にも注目だ。
これまでさまざまな心理戦を繰り広げてきた“カケヒキあっち向いてホイ”対決で、小島とやす子のリベンジマッチが実現。やす子が「（小島は）悪い人なんですよ！うそをつきませんって言ったのに、うそをついたんです!!」と言うと、「そういうゲームなんですよ！」と小島も応戦。やす子は「芸人バラエティ軍はいいチームなので、勝てると思います！」と高らかに宣言するが、小島の言葉巧みな戦略にはまっていくことに。リベンジの心理戦を制するのはどちらなのか。
また、浜野と加藤の対決も。ドラマや映画などで同じポジションを取り合っている2人は「本当に負けたくない！」「絶対に負けない！」と闘志を燃やす。柴田から「攻めろ〜！」と後押しされた加藤は、浜野をドボンにすることはできるのか。さらに“カケヒキあっち向いてホイ”と“巨壁アロークラッシュ”の大事な局面で櫻井チャンスが始動。「このタイミングで俺行くんだ…。急に緊張してきました…」と不安な発言が飛び出すが、今回の櫻井チャンスの結果は。
■コメント
▼アイドル俳優軍リーダー・濱田崇裕（WEST.）／芸人バラエティ軍リーダー・柴田英嗣（アンタッチャブル）
――収録お疲れさまでした！とっても盛り上がった収録でしたね。
濱田：めちゃくちゃ楽しかったです！持つべきものは仲間やなと思いました！
柴田：楽しすぎちゃったせいか、芸人バラエティ軍のメンバーが全力でバラエティーしちゃって…（笑）。リーダーの仕事が多すぎたなって思いました（笑）。
濱田：リーダーの手の内、全部仲間にバラされてましたよ（笑）。
柴田：あれ、恥ずかしかったですね（笑）。作戦会議の時に“こういうふうにボケるから協力してね”って相談させてもらったんですけど、全部しゃべる（笑）！でも、そんなところも楽しくて、いい収録だったなと思いましたね。
――リーダーから見て、自軍の活躍っぷりはいかがでしたか。
濱田：みんなすごくサポートしてくれて、助かりました。本来はリーダーとしてやるべきことがたくさんあるのかもしれないですけど、みんなが助けてくれたから、リーダーとしての役割は少なかったです（笑）。
柴田：普段から会っているメンバーが集まっていたので息ぴったりで、すごくいいチームワークでした！一丸となっていい戦いができたと思います！
――全遊戯を通して誰がキーパーソンになりますか。
濱田：岩崎大昇にぜひ注目してください！何か起こるかもしれません！
柴田：うちはあづきおねえさん！テレビバラエティー初収録だったので緊張していたんですけど、みんながそれをほぐしてあげようとしていて、優しさであふれていましたね。
今年2月、惜しまれながらも初代体操のお姉さんを卒業した“あづきおねえさん”こと秋元杏月が、6月1日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜 後8：00）に出演する。卒業後初となるバラエティー収録に緊張しながらも挑む。
【全身ショット】初代おどりのお姉さんとなる“アンおねえさん”ことアンジェ
櫻井翔がMCを務める同番組は、主宰に櫻井を迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる新たなゲームバラエティー。それぞれのプライドを背負い、絶対に負けられない合戦が幕を開ける。
今回、両軍が挑戦する遊戯は、床に置かれた文字を並び替え正しい言葉を作るひらめきの遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”、大量のブロックが積まれた巨大な壁を弓矢で射抜き崩していく知力とパワーの遊戯“巨壁アロークラッシュ”、駆け引きと戦略性が重要な遊戯“カケヒキあっち向いてホイ”の3つ。各遊戯の前に作戦会議を実施し、誰がどの遊戯に挑戦するのか、どんな作戦でいくのかを話し合うことができる。相手軍の調子をうかがいつつ、どう攻めていくのか、戦略が重要になる。
第一の遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”の先攻はアイドル俳優軍。リーダー・濱田が「必勝法を見つけました！司令官が夏菜さんで…」と言うと、芸人バラエティ軍から「大丈夫!?」の声が飛び、夏菜と番組で交流のあるやす子から「そっち（アイドル俳優軍）の負けが確定しました!!」と発言が飛び出す。司令官・夏菜より、パリ五輪女子柔道57キロ級金メダリスト・出口が即戦力に。
一方、先攻・アイドル俳優軍の戦いぶりを見た芸人バラエティ軍リーダー・柴田は「全員が司令官！動ける人が動きます！」と宣言。その通り、スムーズに答えを導き出し得点を重ねる。バラエティー番組の収録が初めての秋元は、メンバーの動きについていくのに必死な様子。櫻井から「（あづき）おねえさん大丈夫？」と声をかけられると、「大丈夫…！」と笑顔でうなずくのだが…。挑戦中、解答が分かった秋元は、思わずあの名曲を口ずさみ…初収録を楽しむ秋元のおちゃめな姿にも注目だ。
これまでさまざまな心理戦を繰り広げてきた“カケヒキあっち向いてホイ”対決で、小島とやす子のリベンジマッチが実現。やす子が「（小島は）悪い人なんですよ！うそをつきませんって言ったのに、うそをついたんです!!」と言うと、「そういうゲームなんですよ！」と小島も応戦。やす子は「芸人バラエティ軍はいいチームなので、勝てると思います！」と高らかに宣言するが、小島の言葉巧みな戦略にはまっていくことに。リベンジの心理戦を制するのはどちらなのか。
また、浜野と加藤の対決も。ドラマや映画などで同じポジションを取り合っている2人は「本当に負けたくない！」「絶対に負けない！」と闘志を燃やす。柴田から「攻めろ〜！」と後押しされた加藤は、浜野をドボンにすることはできるのか。さらに“カケヒキあっち向いてホイ”と“巨壁アロークラッシュ”の大事な局面で櫻井チャンスが始動。「このタイミングで俺行くんだ…。急に緊張してきました…」と不安な発言が飛び出すが、今回の櫻井チャンスの結果は。
■コメント
▼アイドル俳優軍リーダー・濱田崇裕（WEST.）／芸人バラエティ軍リーダー・柴田英嗣（アンタッチャブル）
――収録お疲れさまでした！とっても盛り上がった収録でしたね。
濱田：めちゃくちゃ楽しかったです！持つべきものは仲間やなと思いました！
柴田：楽しすぎちゃったせいか、芸人バラエティ軍のメンバーが全力でバラエティーしちゃって…（笑）。リーダーの仕事が多すぎたなって思いました（笑）。
濱田：リーダーの手の内、全部仲間にバラされてましたよ（笑）。
柴田：あれ、恥ずかしかったですね（笑）。作戦会議の時に“こういうふうにボケるから協力してね”って相談させてもらったんですけど、全部しゃべる（笑）！でも、そんなところも楽しくて、いい収録だったなと思いましたね。
――リーダーから見て、自軍の活躍っぷりはいかがでしたか。
濱田：みんなすごくサポートしてくれて、助かりました。本来はリーダーとしてやるべきことがたくさんあるのかもしれないですけど、みんなが助けてくれたから、リーダーとしての役割は少なかったです（笑）。
柴田：普段から会っているメンバーが集まっていたので息ぴったりで、すごくいいチームワークでした！一丸となっていい戦いができたと思います！
――全遊戯を通して誰がキーパーソンになりますか。
濱田：岩崎大昇にぜひ注目してください！何か起こるかもしれません！
柴田：うちはあづきおねえさん！テレビバラエティー初収録だったので緊張していたんですけど、みんながそれをほぐしてあげようとしていて、優しさであふれていましたね。