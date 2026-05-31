「叩く」意識はNG？FWは“腰の右側の高さ”から打とう

ＦＷが苦手な人ほど、当てにいく意識があり、ミスを招いていることが多い傾向があります。今回は、スイングが崩れないための「当てない」をレッスンしていきます。

想像しているよりもヘッドは遠回りする

切り返し以降のダウンスイングでは、ヘッドの通り道を意識し、バックスイングと同じ軌道をなぞって振り下ろしてくる感覚が必要です。

この軌道は、多くの人が考えているよりもかなり遠回り。「打つ」とか「叩く」意識が強いとヘッドがこの軌道を通らずにもっと「近道」し、直線的にボールに向かってしまいます。その結果、インパクトがゾーンではなく点になり、入射角も鋭角になってしまう。

右腕１本でクラブを持ち、右腕をあまり縮めないように素振りをしてみましょう。ヘッドがかなり遠回りするのがわかるはずです。

また、ダウンスイングのシャフトが地面と並行になる位置を作り、そこからハーフスイングで球を打つ練習も効果的。ヘッドが「大回り」する感覚がつかめると思います。

右手１本で〝大回り素振り〞をしてみよう

右手１本でクラブを持って、体の回転でスイング。腕と体の関係を変えず、右ヒジも縮めないように振るとヘッドがかなり遠回りすることがわかる

DRILL：腰の右側の高さからボールを打ってみる

ダウンスイングで手元が腰の右側の高さ、シャフトが地面と平行になるところからボールを打ってみよう。ヘッドが大きな円弧を描く軌道がわかるはずだ。実際のスイングでもヘッドがここを通る意識をもとう

いかがでしたか？ ぜひ、参考にして練習してみてください。

レッスン＝大原健陽

●おおはら・けんよう / 1996年生まれ、広島県出身。東北福祉大ゴルフ部出身で、現在は奥嶋誠昭コーチの「THE REAL SWING GOLF STUDIO」でレッスンやフィッティングを行なう。

構成＝鈴木康介

写真＝田中宏幸

協力＝取手桜が丘GC（アコーディア・ゴルフ）