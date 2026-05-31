【交流戦順位表】西武が完封勝利で首位に浮上 唯一全勝だった中日が5戦目でオリックスに敗北 楽天と広島が5連敗
プロ野球セ・パ交流戦は30日、6試合が行われました。
唯一交流戦4戦全勝だった中日がオリックスに敗れました。西武はDeNAに6-0で完封勝利。広島と楽天はまたも試合に敗れ5連敗としています。
この結果、西武が首位に浮上。ソフトバンクと中日がその後ろを追いかけます。
＜5月30日の交流戦結果＞
◆オリックス 3-1 中日
勝利【オリックス】田嶋大樹(2勝1敗)
敗戦【中日】大野雄大(5勝2敗)
セーブ【オリックス】マチャド(15S)
本塁打【オリックス】紅林弘太郎6号【中日】石川昂弥3号
◆西武 6-0 DeNA
勝利【西武】隅田知一郎(4勝2敗)
敗戦【DeNA】武田陸玖(1敗)
◆ヤクルト 8-7 楽天
勝利【ヤクルト】高梨裕稔(5勝1敗)
敗戦【楽天】早川隆久(3勝1敗)
本塁打【ヤクルト】サンタナ11号【楽天】渡邊佳明1号、マッカスカー2号、平良竜哉7号
◆阪神 4-3 ロッテ
勝利【阪神】村上頌樹(4勝3敗)
敗戦【ロッテ】唐川侑己(1敗)
セーブ【阪神】ドリス(1勝1敗8S)
本塁打【阪神】佐藤輝明14号、森下翔太13号＆14号【ロッテ】安田尚憲1号、西川史礁5号
◆ソフトバンク 4-2 広島
勝利【ソフトバンク】木村光(1勝)
敗戦【広島】塹江敦哉(1勝1敗)
セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(1敗6S)
本塁打【ソフトバンク】柳田悠岐7号
勝利【巨人】西舘勇陽(1勝)
敗戦【日本ハム】有原航平(1勝5敗)
セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗15S)
本塁打【巨人】キャベッジ9号、岸田行倫2号【日本ハム】カストロ7号、郡司裕也4号