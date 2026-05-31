小学校・中学校と不登校を繰り返していた男性が、いま、福井県で社会人としての歩みを進めています。倉敷市出身の間野凛太郎さんです。

【写真を見る】不登校を繰り返していた青年が社会に羽ばたく…「吉備高原希望中学校」若者たちが全寮制の共同生活で育んだこと【前編】

その間野さんが人生を立て直すきっかけとなったのが、岡山県吉備中央町にある全寮制の学び舎「吉備高原希望中学校」。地元の学校に馴染めなかった生徒たちが全国から集まり、共同生活を送る中、間野さんは何を育み、いまに生かしているのでしょうか。

約300人が働く会社で人とかかわる仕事に

日本一の眼鏡の産地・福井県。岡山から遠く離れたこの地で、吉備高原希望中学校の卒業生が働いています。

（朝礼）

「きょうも一日お願いします」

倉敷市出身、23歳の間野凛太郎さんです。眼鏡の設計から製造を一貫して行う国内有数のメーカーに勤務しています。

担当しているのは、製造工程の最初の一歩。顧客のイメージを図面に書き起こす重要な役割です。

（間野凛太郎さん）

「書いた図面が間違っていたら、後の工程にぜんぶ響きます。すごく責任は感じています、ずっと。難しいし」

約300人が働く大きな組織の一員です。しかし、かつては集団に馴染めず、家から出られない日々を過ごしていたといいます。

（間野凛太郎さん）

「多分僕は家から出てないし、福井なんて来てないし、大学は入っていないだろうし。学校に行ってなかった期間を考えたら、よく頑張ったんじゃないかなと」

人生が拓けた吉備高原での日々

間野さんが変わるきっかけとなった吉備高原希望中学校です。東京や大阪など全国から集まった生徒が、学びと生活を共にしています。

笑顔の絶えない毎日ですが、多くは不登校やいじめなど、地元の学校に馴染めなかった過去があります。

（植田剛也さん（当時中3））

「人と話すのが苦手だったんですけど、話をしていたほうが、人の気持ちとか考える機会も増えるし」

（大橋政生さん（当時中3））

「人ともほとんど話をせず、家で愚痴を言っていた。会話ができるようにして、今後の社会に出るときに生かしたいから来ました」

学校が大切にしているのは学級活動です。



音楽で自分を表現する学級。

地域の人と交流する学級。

そして、ものづくりに打ち込む学級。



自ら選んだことに真剣に取り組みことで自分らしさを育んでいきます。

（植田剛也さん（当時中3））

「途中でここ難しいな、やめようかなということがよくあったんですけど、そういうのがなくなって最後までやり切れるようになった」

（吉備高原希望中学校 平松裕史校長）

「入ってくる時は自己肯定感が低いお子さんがいます。小さな小さな積み重ね、成功体験、達成感。そういったものがどんどん自分の自信へと繋がっていくのではないかと」

間野さんが希望中学校に入学したのは2年生の秋でした。そこで、間野さんは「つくること」への関心を持ちました。

【後編】へ続く

不登校を乗り越え社会に羽ばたいた青年が感じた「社会とつながるために必要なこと」とは