23歳・金子駆大が単独首位で最終日へ 欧州ツアー初Vに王手 星野陸也43位、桂川有人52位
＜オーストリア・アルペン・オープン 3日目◇30日◇キッツビュール・シュヴァルツゼーGC（オーストリア）◇6822ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。
【動画】金子駆大、華麗なショット・イン・イーグルの瞬間
先週、自己最高となる2位になった金子駆大が、今週も好調を維持している。2位で迎えたこの日、6バーディ・1ボギーで3日連続の「65」を記録。2位に1打差をつけるトータル15アンダーまでスコアをのばし、単独首位で最終日に進出する。欧州ツアー初優勝に王手をかけた。今回、金子が制せば、青木功、松山英樹、久常涼、星野陸也、中島啓太に続き、欧州ツアーで日本勢6人目の優勝者となる。星野はトータル5アンダー・43位タイ。桂川有人はトータル4アンダー・52位タイで最終日に進む。単独首位に金子。1打差の2位にリカルド・ゴウベイア（ポルトガル）、2打差3位にゾウ・ヤンハン（中国）が続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー 3日目の成績
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