プロ野球 セ・パ交流戦は30日、6試合が行われました。

パ・リーグ首位の西武は初回、ネビン選手のタイムリーで1点を先制すると、3回には渡部聖弥選手、4回には長谷川信哉選手のタイムリーなどで順調に点を重ねます。投げては先発・隅田知一郎投手が9回完封。今季4勝目を飾りました。

2位オリックスは先発・田嶋大樹投手が6回1失点の好投。打線は相手先発・大野雄大投手を攻め初回に2点を奪うと6回にもタイムリーで1点を追加し3-1で接戦に勝利しました。3位ソフトバンクは1点を追う3回に柳田悠岐選手の7号ソロで追いつくと、6回に近藤健介選手のタイムリーなどで勝ち越しに成功。投げては5人の投手が好投。広島打線を2点に抑え連勝。2番手・木村光投手はプロ初勝利を挙げました。

4位日本ハムは先発・有原航平投手が序盤に2本塁打を浴びるなど失点を重ね7回4失点で降板。打線は終盤に郡司裕也選手、カストロ選手に本塁打が飛び出すなどようやく反撃しますが及ばず接戦を落としました。5位ロッテは今季初先発の唐川侑己投手が佐藤輝明選手や森下翔太選手に本塁打を浴びるなど5回4失点。打線も7安打を放ちながらも連打は出ず。3得点とあと1点が遠く敗戦となりました。6位楽天はヤクルトに対し中盤に5点差つけられますが、終盤に猛追します。6回に渡邊佳明選手の2ランで2点を挙げ、続く7回もマッカスカー選手、平良竜哉選手の連続ソロ本塁打。9回にも相手のエラーと連打でチャンスをつくり、マッカスカー選手のタイムリーなどで3点を追加しますが、あと1歩及ばず敗戦。交流戦未勝利で5連敗となりました。

＜5月30日の交流戦結果＞

◆オリックス 3-1 中日

勝利【オリックス】田嶋大樹(2勝1敗)

敗戦【中日】大野雄大(5勝2敗)

セーブ【オリックス】マチャド(15S)

本塁打【オリックス】紅林弘太郎6号【中日】石川昂弥3号

◆西武 6-0 DeNA

勝利【西武】隅田知一郎(4勝2敗)

敗戦【DeNA】武田陸玖(1敗)

◆ヤクルト 8-7 楽天

勝利【ヤクルト】高梨裕稔(5勝1敗)

敗戦【楽天】早川隆久(3勝1敗)

本塁打【ヤクルト】サンタナ11号【楽天】渡邊佳明1号、マッカスカー2号、平良竜哉7号

◆阪神 4-3 ロッテ

勝利【阪神】村上頌樹(4勝3敗)

敗戦【ロッテ】唐川侑己(1敗)

セーブ【阪神】ドリス(1勝1敗8S)

本塁打【阪神】佐藤輝明14号、森下翔太13号＆14号【ロッテ】安田尚憲1号、西川史礁5号

◆ソフトバンク 4-2 広島

勝利【ソフトバンク】木村光(1勝)

敗戦【広島】塹江敦哉(1勝1敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(1敗6S)

本塁打【ソフトバンク】柳田悠岐7号

◆巨人 5-3 日本ハム勝利【巨人】西舘勇陽(1勝)敗戦【日本ハム】有原航平(1勝5敗)セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗15S)本塁打【巨人】キャベッジ9号、岸田行倫2号【日本ハム】カストロ7号、郡司裕也4号