ノア３０日の後楽園大会でルーキー・鶴屋浩斗（１９）がシングルマッチで「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」のＲＹＵＳＥＩ（２６）に勝利した。

この日浩斗は「３番勝負」と題されたＲＹＵＳＥＩとの連戦の３戦目に出陣。これまで２戦でどちらも敗北しているだけに、序盤から気迫のこもったファイトを見せる。ドロップキック、ボディスラムで大ダメージを与えた。

ＲＹＵＳＥＩからはボストンクラブで反撃されるも、なんとかエスケープ。再度狙われたボストンクラブは、巧みに足をからめとってヒールホールドに捕獲して逆転。ハーフボストンに移行し、見事ギブアップを奪った。

浩斗の試合の直前に、兄の格闘家・鶴屋怜は、米総合格闘技イベント「ＵＦＣファイトナイト」（中国・マカオ）でルイス・グルレー（米国）との試合に臨み、１ラウンドにリアネイキッドチョークで一本勝ちを収めていた。結果を報道陣から知らされた浩斗は「良かった…」と安堵した。

兄弟そろっての白星に「（怜は）ケガをして試合できない１年間だったんですけど今回勝って、自分もそれに続いて勝つことができて、とてもうれしいです」と喜ぶ。兄・怜とは日頃からスパーリングをすることもあると明かし「お互い一緒に練習して一緒に強くなっていきたい。（団体の）先輩に勝つことが今の目標です」と力を込めた。