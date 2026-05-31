６月のライブを持って活動終了する女性３人組バンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」が最後のテレビ出演を終え、サポートドラマーの美女に注目が集まった。

ＳＨＩＳＨＡＭＯは２９日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜・後９時）に生出演。ドラムスの吉川美冴貴は体調不良のため２０２５年１月から活動を休止しており、ボーカル＆ギターの宮崎朝子、ベースの松岡彩の２人で「明日も」「明日はない」の２曲を披露した。

ネットは、サポートドラマーを務める美女に注目。「なんか見たことあると思ったら、うたこすだったんか！！」「サポートドラマーうたこすなの！？見た事ある子と思ったら」「ＳＨＩＳＨＡＭＯラストだなーって見てたらドラムうたこすでびっくり嬉しい」「今のＳＨＩＳＨＡＭＯのサポートドラムってうたこすなのかー。久々に見れて嬉しかったな」と続々と反響。

「うたこす」とは、２０２１年に解散したガールズロックバンド「赤い公園」の元メンバーでドラムス＆コーラスを担当していた、歌川菜穂だ。「サポートドラムは赤い公園の子だった」「ＳＨＩＳＨＡＭＯのサポートドラムは赤い公園の子なんだな」「サポメンの歌川菜穂さんは可愛い」とネットが沸いた。