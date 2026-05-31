フィギュアスケートのファンならずとも驚くようなニュースが飛び込んできた。宇野昌磨（28）と本田真凜（24）のカップルが、アイスダンスで競技に復帰するというのだ。専門家たちは、二人の今後をどう見ているのか。

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“隣にいるのは自分がいい”

宇野は本田と共に5月22日、都内での記者会見に緊張した面持ちで臨んだ。

「この度、私たちはアイスダンスチームを結成し、競技へ挑戦することを決意しました」

開口一番、そう明かし、

「2024年10月ごろに二人でこの決断をした」

と、経緯を説明。将来の目標について司会から問われた際には、互いをしばし見つめた後、「せーの」と声を合わせて、

「2030年のオリンピックに出場することです」

宇野昌磨と本田真凜

こう決意を語ったのである。

「二人は22年に交際を公表し、24年にはそれぞれ現役引退を発表しました。アイスダンスでの競技復帰を持ちかけたのは宇野で、本田は悩んだ末に受け入れたといいます。会見では、宇野が“ほかの男性と滑っている姿を想像したとき、隣にいるのは自分がいいと思った”と、のろける場面も。チームの愛称『しょまりん』は、本田の妹である本田望結（みゆ）が名付けたそうです」（スポーツ紙デスク）

唐突とも思える、チーム「しょまりん」の結成だが予兆はあった。

「宇野は現役引退後、プロスケーターとしてアイスショーをプロデュースしており、そのプログラムの中で本田とのアイスダンスを披露しています。ショーを利用して、復帰への地ならしを行っていたわけです」（同）

氷上での社交ダンス

もっとも、二人はシングル出身のスケーターである。彼らにアイスダンスで活躍できる素地はあるのか。押さえておかねばならないのが、アイスは「りくりゅう」が演じたペアとは異なる競技だということだ。

フィギュアスケート元五輪代表の渡部絵美氏が言う。

「ペアはシングルと一緒でスピンをこなし、ジャンプも跳ぶなど、技術面においてシングルと似たところがあります。一方、アイスはステップワークの美しさがメインとなります。ペアのように、頭上に上げるリフトのようなアクロバティックな技も求められません。氷上での社交ダンスのような競技といえます」

見る者を魅了する芸術性

シングルとは別の技術を要求されるなら、二人がアイスに参入するのは簡単ではないようにも思えるが、

「宇野選手は現役時代、スイスのステファン・ランビエール氏に師事してから、表現をものすごく意識し始めました。彼の薫陶を受けた宇野選手は、単に技術を披露するだけでなく、見る者を魅了する芸術性を磨き続けてきました」

とは、スポーツジャーナリストの折山淑美氏だ。

「本田選手はシニア転向後、ジャンプの回転不足に苦しみ、思うように結果が出ませんでした。しかし、表現力にはジュニア時代から定評があった選手です。ジャンプというかせを外したアイスの舞台こそ、彼女が本来の才能を発揮できる場所といえます。実際、彼らのショーでの演技も見ましたが、競技でも十分通用すると確信させる内容でした」（同）

前出の渡部氏もこう復帰を後押しする。

「二人は私生活でもパートナーですが、実は海外では夫婦や恋人同士でアイスに出場する選手たちも珍しくありません。お互いを知り尽くし練習の辛さも分かり合えるからこそ、より良い結果が期待できる。彼らなら五輪出場はもちろん、メダルも期待できます」

仏・アルプス五輪が開かれる4年後は、夫婦として出場することになるかもしれない。

「週刊新潮」ワイド特集「スポットライト」より 掲載