吉川愛が主演を務める連続ドラマ『名探偵のままでいて』が、7月よりテレビ朝日系金曜ナイトドラマ枠で放送されることが決定した。

参考：『東京P.D.』“熊崎”吉川愛が見せた芯の強さ 『鬼の花嫁』で際立つ繊細な表現との振れ幅

本作は、シリーズ累計発行部数が30万部を突破し、「このミステリーがすごい！」の第21回大賞に輝いた、小西マサテルの同名小説をドラマ化したハートウォーミングミステリー。

物語の主人公は、ミステリー好きの小学校教諭・楓。彼女にミステリーの面白さを教えてくれたのは、元小学校校長で、亡き両親の代わりに自分を育ててくれた大好きな祖父。しかし71歳の今、祖父は“レビー小体型認知症”を患っており、彼の目には時折、現実のものではない不思議な光景が映っているよう。そんなある日、孫娘の楓は身の回りで起きた不思議な事件について話したことをきっかけに、祖父の思いがけない変化に気づく。ミステリーの話題になると、まるで目の前に真相が浮かび上がるかのように、理路整然、あざやかに謎をひも解いていく祖父。その姿は、論理を積み重ねて真実を導く“名探偵”そのもの。以来、楓は日々舞い込んでくる日常ミステリーや事件を祖父のもとへ持ち込むようになって……。

本作でテレビ朝日連続ドラマ初主演を務める吉川が演じるのは、祖父の影響で往年のミステリー小説マニアになった小学校教諭の楓。周囲からは明るく活発な女性だと思われているが、実は心の奥に両親にまつわる悲しい過去を秘めている。しかし、最愛の祖父とともに事件を解決する日々は、楓を少しずつ“強く”変えていくことに……。

主演が決まった際の心境を、吉川は「原作は切ないけれど、じんわり心が温まるようなお話でした。それが脚本でも大切にされていて、第1話から胸に迫るものがあり、“これは頑張らねば！”と気合が入りました」と意気込んだ。さらに演じる楓に関しても「明るく天真爛漫ではあるのですが、心の傷を抱えている上に、おじいちゃんの認知症が少しずつ進んでいくのを目の当たりにしていて…強いかといわれるとそこまで強くはなく、少し弱い部分もある子です。でも、おじいちゃんの前では気遣って笑顔を作るような、とても心のやさしい女性」と人物像を深く分析しており、「ミステリーを楽しんでいただくのはもちろんですが、楓とおじいちゃんの温かい家族の姿、そしてこの2人の運命を見届けてくださるとうれしいです！」と呼びかけた。

原作者の小西はミステリー作家だけではなく、ラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）などを手がける人気放送作家でもあり、ラジオ番組『南原清隆、今ナンしょん。』（RNC西日本放送）ではウッチャンナンチャンの南原とともにパーソナリティを務め軽妙なトークを披露している。異色の経歴にドラマ原作者という肩書をひとつ足すことになった小西は、今回のドラマ化に「脚本を拝読した時点で“これは面白くなる！”と確信しました。主人公“楓”を演じる吉川愛さんと、認知症の幻視に真実を見る祖父役の“あの名優”。私の脳内ではすでに“孫娘と祖父”という、いずれ別れのときがくる関係ならではの切なくも温かい笑顔と会話が何度も再生されています」と大きな期待を寄せている。

脚本を手がけるのは、『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）の若杉栞南。演出は『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の村尾嘉昭が担当する。

コメント吉川愛（楓役）『名探偵のままでいて』というタイトルを目にした瞬間、“主人公の気持ちが題名になっているのかな”、“どういう気持ちでこの子はそう言っているのだろう”という疑問が浮かびました。そのようなイメージから入り原作を読ませていただいたところ、タイトルに込められた思いに納得しました！ とてもグッときて…オファーをいただいたことを本当にうれしく思いました。原作は時間があっという間に過ぎてしまうくらい面白く、切ないけれど、じんわり心が温まるようなお話でした。それが脚本でも大切にされていて、第1話から胸に迫るものがあり、“これは頑張らねば！”とますます気合が入りました。私が演じる楓は明るく天真爛漫ではあるのですが、過去に負った心の傷を抱えている上に、おじいちゃんの認知症が日々少しずつ進んでいくのを目の当たりにしていて…。強いかといわれるとそこまで強くはなく、少し弱い部分もある子です。でも、おじいちゃんの前では気遣って笑顔を作るような、とても心のやさしい女性という印象があります。ミステリーを楽しんでいただくのはもちろんですが、楓とおじいちゃんの温かい家族の姿、そしてこの2人の運命を見届けてくださるとうれしいです。ぜひ楽しみにしていてください！

小西マサテル（原作）ドラマ化にあたり、脚本を拝読した時点で「これは面白くなる！」と確信しました。主人公“楓”を演じる吉川愛さんと、認知症の幻視に真実を観る祖父役の“あの名優”。私の脳内ではすでに“孫娘と祖父”という、いずれ別れのときがくる関係ならではの切なくも温かい笑顔と会話が何度も再生されています。そう、まるで幻視のように──。この機会にぜひ『名探偵のままでいて』シリーズをご一読ください。（文＝リアルサウンド編集部）