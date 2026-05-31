開催：2026.5.31

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 7 - 1 [タイガース]

MLBの試合が31日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとタイガースが対戦した。

Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。

1回裏、ピッチャー フラムバー・バルデスがワイルドピッチでWソックス得点 CWS 1-0 DET、5番 エドガー・ケーロ 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 CWS 2-0 DET

3回表、7番 ウェンセール・ペレス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでタイガース得点 CWS 2-1 DET

7回裏、5番 エドガー・ケーロ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 3-1 DET、9番 西田 陸浮 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 4-1 DET

8回裏、3番 コルソン・モンゴメリー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 5-1 DET、6番 アンドルー・ベニンテンディ 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 7-1 DET

試合は7対1でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのアンソニー・ケイで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はタイガースのフラムバー・バルデスで、ここまで2勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-31 05:42:10 更新