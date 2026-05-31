プロ野球 セ・パ交流戦は30日、各地で6試合が行われました。

3位・巨人は5-3で勝利しカード勝ち越しです。初回、松本剛選手のタイムリー2塁打で1点を先制すると、2回にキャベッジ選手と岸田行倫選手のソロで2点を追加するなどリードを広げます。投げては先発・西舘勇陽投手が6回無失点8奪三振の好投。今季初勝利を挙げました。

同率首位の阪神とヤクルトも共に勝ち2連勝を飾りました。阪神は佐藤輝明選手の14号、森下翔太選手の2打席連続となる13・14号が飛び出し試合を優位に進めます。投げては先発・村上頌樹投手が8回途中3失点の力投。リリーフの岩崎優投手、ドリス投手とつなぎリードを守り抜きました。そしてヤクルトは打線が躍動。5回に5安打を固め打ちし5点のビッグイニングを作ると、7回にはサンタナ選手の11号2ランなどで追加点をあげると、9回にはキハダ投手がエラーから3失点しますが1点差で逃げ切り8-7で勝利を挙げました。

4位DeNAはプロ初先発の武田陸玖投手。しかし2回2失点で降板すると、その後もリリーフが失点を重ね6-0で敗れました。2カード連続で負け越しが決定しました。5位広島は先制点を奪うものの、投手陣が踏ん張れず。中盤6回にソフトバンク上位打線につかまり、逆転負けとなりました。交流戦未勝利で5連敗となりました。また唯一、交流戦負けなしと好調の6位中日は、先発の大野雄大投手が3失点しリードをゆるしながらも8回まで粘りのピッチングを披露。しかし打線はソロ1発の1得点のみに終わり、3-1で敗戦。連勝が4でストップしました。

＜5月30日の交流戦結果＞

◆オリックス 3-1 中日

勝利【オリックス】田嶋大樹(2勝1敗)

敗戦【中日】大野雄大(5勝2敗)

セーブ【オリックス】マチャド(15S)

本塁打【オリックス】紅林弘太郎6号【中日】石川昂弥3号

◆西武 6-0 DeNA

勝利【西武】隅田知一郎(4勝2敗)

敗戦【DeNA】武田陸玖(1敗)

◆ヤクルト 8-7 楽天

勝利【ヤクルト】高梨裕稔(5勝1敗)

敗戦【楽天】早川隆久(3勝1敗)

本塁打【ヤクルト】サンタナ11号【楽天】渡邊佳明1号、マッカスカー2号、平良竜哉7号

◆阪神 4-3 ロッテ

勝利【阪神】村上頌樹(4勝3敗)

敗戦【ロッテ】唐川侑己(1敗)

セーブ【阪神】ドリス(1勝1敗8S)

本塁打【阪神】佐藤輝明14号、森下翔太13号＆14号【ロッテ】安田尚憲1号、西川史礁5号

◆ソフトバンク 4-2 広島

勝利【ソフトバンク】木村光(1勝)

敗戦【広島】塹江敦哉(1勝1敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(1敗6S)

本塁打【ソフトバンク】柳田悠岐7号

◆巨人 5-3 日本ハム勝利【巨人】西舘勇陽(1勝)敗戦【日本ハム】有原航平(1勝5敗)セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗15S)本塁打【巨人】キャベッジ9号、岸田行倫2号【日本ハム】カストロ7号、郡司裕也4号