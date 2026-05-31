「ポイ捨て」止まらず…新宿の歓楽街で深刻化　空き缶・吸い殻・カップ酒が散乱　渋谷区では“過料2000円”罰則強化

東京・新宿の歓楽街で、路上のごみのポイ捨てが深刻化している。ポイ捨て禁止の表示があるにもかかわらず、空き缶やたばこの吸い殻が後を絶たず、地域住民や店舗からは不満の声が上がっている。取り締まりが続く中でも改善の兆しは見えず、実効性のある対策が求められている。

空き缶・タバコ…繰り返される「ポイ捨て」

日本有数の歓楽街として知られる東京・新宿。

多くの人が行き交う眠らない街で今、ある深刻な問題が起きている。

その問題は、ごみのポイ捨て。

室外機の上には、お酒の空き缶などが大量に放置されている。

さらにその下には、たばこの吸い殻が至るところにポイ捨てされていた。

ポイ捨て禁止の貼り紙があるにもかかわらず、ポイ捨てが後を絶たない。

近隣の飲食店の店長からは悲痛な叫びが上がった。

近隣の飲食店 店長：

最近になってエスカレートしてきたというか、もっとひどくなってきたというか。多いときは10人ぐらい集まって、みんなでお酒飲みながらたばこ吸ってっていうのがある…。どうしようもないぐらいのレベルになっちゃったから、区とかに動いてもらわないとどうしようもないなって。

ポイ捨ての実態はどうなっているのか。

28日夜、イット！が取材を行っている最中にもポイ捨ての瞬間を捉えた。

当たり前のようにポイ捨てする男性の姿があった。

さらに、かばんから取り出したのはカップ酒。

勢いよく飲み干すと、室外機の上にポイ捨てした。

一方、缶酎ハイを片手にたばこをふかす男性は、空き缶とたばこの“ダブルポイ捨て”。

男性に直撃するとポイ捨ての実態が見えてきた。

“タバコ”と“缶”をポイ捨てした男性：

よくポイ捨てしてますね。（Q.お店では飲まない？）いやあさっと飲んでさっと帰るだけなんで。（Q.どれぐらいの頻度で？）週2〜3とか。（Q.なんでここで？）だって暗いじゃないですか。ポイ捨てするなら暗いところの方がしやすい。（Q.悪いことというのは分かっている？）そうですね。

渋谷区は過料導入 新宿区も対策を

こうした中、新宿区に隣接する渋谷区ではポイ捨て対策を強化。

6月1日からごみのポイ捨てをした人から罰則として、その場で2000円の過料を徴収。

さらに巡回員を最大50人配置し、きれいな街の実現を目指すという。

一方、新宿区ではポイ捨て防止のため場所によっては2万円以下の罰金を科すなど、これまでに数々の条例を制定してきた。

しかし、それでも収まらないポイ捨ての実態。

さらなる対策は考えているのだろうか？

新宿区 ごみ減量リサイクル課は「条例で定めているポイ捨ての対象となるものの範囲を拡充するよう、改正を考えている。渋谷区で始まる条例の動向を注視しつつ、効果的な対策を考えていきたい」としている。

取り締まりとポイ捨てが繰り返される状況に、歯止めをかける対策が求められている。

（「イット！」5月29日放送より）