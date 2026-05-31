松永久秀(竹中直人)の壮絶な爆死に視聴者最注目『豊臣兄弟！』第20話画面注視データを分析
●「信長のまぬけな姿をあの世からとくと楽しませてもらうわ!」
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、24日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第20話「本物の平蜘蛛(ひらぐも)」の視聴分析をまとめた。
竹中直人＝『豊臣兄弟！』第20話より (C)NHK
○「あの平蜘蛛は2つとも偽物じゃ」
最も注目されたのは20時36分で、注目度75.4％。松永久秀(竹中直人)が自ら修築した信貴山城を枕に爆死するシーンだ。
2つの平蜘蛛から本物を見分けよ、という久秀の難問を、機転を利かせて攻略した小一郎(仲野太賀)に久秀は潔く負けを認め、再び織田信長(小栗旬)に降伏すると約束した。久秀が出立の支度を調えている間、小一郎と秀吉(池松壮亮)は窮地を乗り越えた喜びをかみしめる。すると突然、何かが爆発する音が鳴り響いた。驚く兄弟の耳にさらに轟音が届く。「いかん! 小一郎!」「な、何じゃ!?」事態を察した秀吉は、驚く小一郎を連れて久秀の消えた城の奥へ向かう。
そこには炎の中に1人座る久秀の姿があった。「松永殿!」「約束が違うではないか!」兄弟が叫ぶ。しかし久秀は不敵に笑う。「まこと、人がいいのうお前たちは。全て偽りじゃ! 戦、戦、戦、戦、のこの世にはもう飽きた! 先に逝って待っていると信長めに伝えよ」小一郎の説得にも耳を貸さず、久秀はさらに続ける。「それからな、あの平蜘蛛は2つとも偽物じゃ」がく然とする兄弟に久秀は、とうとう本物を手に入れることができなかったこと、さらに小一郎が壊そうとした平蜘蛛は久秀の父が作ったものであることを明かした。
「なぜ、止めたのかは己にもよう分からん。と言ったら信じるか?」と、なおも兄弟を揺さぶる久秀に「もう、それやめえ!」「嘘かー!」と兄弟は絶叫する。「はははははっ! 何が本物で何が偽物かなどそんなものはどうでもいい! お前らもせいぜい苦しめ。うまく信長を欺くんじゃぞ。まがいものをうれしそうにめでる信長のまぬけな姿をあの世からとくと楽しませてもらうわ! ははははは!」
あっけにとられている小一郎と秀吉を尻目に久秀は「千秋万歳、万々歳…」と口ずさみながら大量の爆弾を持ち出す。「兄者、逃げるぞ!」慌てて小一郎と秀吉が駆け出す。「ははははっ! はははははっ!」久秀が狂気の笑みを浮かべた瞬間、久秀が築いた信貴山城は一瞬のうちに吹き飛んだ。
『豊臣兄弟！』第20話の毎分注視データ推移
○「松永久秀の解釈としては完璧だった」
このシーンは、久秀の壮絶な最期に、視聴者の視線が「クギづけ」になったと考えられる。
信長に降ることを良しとせず信貴山城にこもった久秀。2度も裏切った久秀だが、信長は平蜘蛛を差し出すことで許すとし、家臣団の中で久秀がもっとも心を開いている小一郎と秀吉を向かわせた。面会の末、兄弟は平蜘蛛を手に入れはしたが、久秀の説得は叶わず、久秀は狂気じみた笑い声を上げながら爆炎とともに消えてしまう。
SNSでは「史実かどうかは置いといてちゃんと爆死した久秀久しぶりに見た気がするね」「燃えさかる炎の中で高笑いを上げる久秀はカッコよかったな」「周りを滅茶苦茶振り回して最後は勝手に爆死するっていうのが松永久秀の解釈としては完璧だった」と、久秀の最期が話題となった。
今回のキーアイテムとなった古天明平蜘蛛は蜘蛛が這いつくばるような低く平たい形状を持つことから「平蜘蛛」と呼ばれた。現在の栃木県佐野市にあたる下野・天明で製作されたとされる。信貴山城の落城後、近江及び山城の武将だった多羅尾光信が破片を集めて復元し、1581(天正9)年に津田宗及を招いて行った茶会で、父の多羅尾綱知が使用したと伝わっている。また、柳生家の家譜『玉栄拾遺』には、久秀が砕いた平蜘蛛は偽物で、本物は柳生松吟庵に密かに譲られたという説もある。
久秀とともに燃え尽きた信貴山城は、奈良県と大阪府の境にある信貴山に築かれた山城。大和支配の重要拠点であり、険しい山岳地形を活用した難攻不落の城として知られている。久秀が改修した頃は久秀の築城技術は最先端であったが、作中の時期には既に新しい技術が台頭しており、それが織田家中における久秀の立場を脅かしたのではないかと言われている。もしそうであれば、久秀の死に様は非常に意味深い。現在は城跡が残り、国指定史跡になっている。久秀より以前に木沢長政が拠点とした時期があり、畿内の争乱に深く関わっていた。
信貴山は毘沙門天信仰の聖地であり、城の周囲には多くの寺院が存在した。作中では1人で自爆した久秀だが、史実では嫡男・松永久通とともに自害したとされている。また、久通には3人の子がいたといわれている。その内14歳と12歳の2人は織田家に人質として預けられていた。しかし、信貴山城落城前に京都六条河原で処刑されたと伝わっている。一方で唯一生き残った彦兵衛という子の系統は後世まで続いたという説があり、その子孫には海軍中将・松永貞市と海軍大尉・松永市郎、さらにドコモのiモード開発者の松永真理さんがいる。
●羽柴筑前守秀吉、再び織田信長の逆鱗に触れる
(C)NHK
今回は1577(天正5)年の様子が描かれた。以下では、最も注目されたシーン以外の見どころを紹介していく。
まずは雷鳴の響く中、信長に厳しく詰められる秀吉のシーンが挙げられる。前回、上杉謙信(工藤潤矢)の策を見破り、総大将・柴田勝家(山口馬木也)に撤退を進言した秀吉。しかし勝家はまったく耳を貸さず物別れに終わり、秀吉は独断で自身の軍を引き上げた。結果、手取川の戦いは織田軍の大敗に終わる。秀吉の撤退だけが原因ではなかったが、勝家を説得できなかったこと、何より命令を破ったことを信長に強く咎められる。
SNSでは「この信長さまに薄暗い部屋と雷鳴は怖すぎる」「相手の策を読み切った上で自分たちだけ撤退するのは、まぁそらブチ切れられるわな」と、秀吉と信長のやりとりにコメントが集まった。
手取川の戦いは、1577(天正5)年、加賀・手取川流域で起きた合戦。謙信率いる上杉軍が、勝家を総大将とする織田家の北陸方面軍を撃破した。兵力は上杉軍が約2〜3万、織田軍が約4〜5万とされている。戦いの直接の発端は、能登・七尾城を巡る攻防だった。能登畠山氏の内紛と幼い城主・春王丸の急死、重臣だった長続連らの専横により城内は混乱し、親上杉派の遊佐続光らが内応して七尾城は落城する。信長は救援のため北陸方面軍を派遣するが、七尾城陥落の報を知らぬまま手取川を越えて進軍。織田軍は増水した手取川で上杉軍の追撃を受け、戦死者・溺死者を多数出して大敗した。
(C)NHK
○羽柴家、一丸となって秀吉の助命を嘆願
次に小一郎の妻・慶(吉岡里帆)の提案で、一族郎党を挙げて秀吉の助命を嘆願する起請文を作成するシーンが挙げられる。秀吉の身を案じる寧々(浜辺美波)は居ても立っても居られずなか(坂井真紀)たちの制止を振り切って秀吉のもとへ向かおうとする。それをとどめたのが慶だった。家中でも浮いた存在の慶だったが、与一郎(高木波瑠)の件もありようやく打ち解けたようだ。
SNSでは「あれだけ長い血判状は効きそう」「あれだけの人数が集まるんだから、秀吉もこれまでの活躍で人望が集まってたんだね」と、羽柴家の結束に注目が集まった。
(C)NHK
○小一郎と秀吉、久秀に翻弄される
そして、説得に向かったものの老獪な久秀に終始翻弄される小一郎と秀吉の姿が挙げられる。久秀が信長を裏切ったのは、信長が大和を筒井順慶(永沼伊久也)に任せたのが原因だった。大和にこだわる久秀の真意を聞き出そうとする兄弟だったが、金銀財宝が眠っているからだとか、かつての主君・三好長慶に初めて任されたからだと、嘘か真実か分からない久秀の話に終始翻弄された。
SNSでは「兄弟に語った言葉のどこまでが嘘でどこまでが本当だったのかは松永本人にしか分からないけど、それでも長慶への忠誠心や本物になりたかったという願いは本当だったきがするな」「今回は兄弟がずっと信長と久秀の手の平の上で踊らされて2人の格の凄さが描写されたって感じた」と、戦国の梟雄・松永久秀に称賛の声が上がった。
作中では久秀は三好長慶を父だと思っていると話していたが、久秀は1508(永正5)年の生まれで長慶は1522(大永2)年に生まれている。久秀の方が14歳も年上だ。久秀が長慶に仕え始めたのが1534(天文3)年頃といわれているので、その時は久秀が26歳、長慶が12歳ということになる。長慶は久秀にとって父と思わせるほど大きな器量を持った人物だったのだろうか。
また本編終了後の紀行では、亡くなった久秀を弔ったのが筒井順慶と紹介されていた。久秀と順慶は大和の支配権をめぐって18年近く争った宿敵同士だった。久秀は順慶より約41歳年上で、1559(永禄2)年に久秀が大和へ侵攻し、筒井城を落としたことから因縁が始まった。また、久秀が埋葬されたといわれる達磨寺はかつて久秀によって焼かれたと伝わっている。敵であっても丁重に葬るということは順慶も久秀の力量を認めていたのかもしれない。
きょう31日に放送される第21話「風雲!竹田城」では、織田信長から播磨の攻略を命じられた秀吉と小一郎が荒木村重(トータス松本)の紹介で姫路城代・小寺官兵衛(倉悠貴)と出会う。そして小一郎は秀吉から但馬攻めの総大将を命じられる。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、24日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第20話「本物の平蜘蛛(ひらぐも)」の視聴分析をまとめた。
竹中直人＝『豊臣兄弟！』第20話より (C)NHK
○「あの平蜘蛛は2つとも偽物じゃ」
2つの平蜘蛛から本物を見分けよ、という久秀の難問を、機転を利かせて攻略した小一郎(仲野太賀)に久秀は潔く負けを認め、再び織田信長(小栗旬)に降伏すると約束した。久秀が出立の支度を調えている間、小一郎と秀吉(池松壮亮)は窮地を乗り越えた喜びをかみしめる。すると突然、何かが爆発する音が鳴り響いた。驚く兄弟の耳にさらに轟音が届く。「いかん! 小一郎!」「な、何じゃ!?」事態を察した秀吉は、驚く小一郎を連れて久秀の消えた城の奥へ向かう。
そこには炎の中に1人座る久秀の姿があった。「松永殿!」「約束が違うではないか!」兄弟が叫ぶ。しかし久秀は不敵に笑う。「まこと、人がいいのうお前たちは。全て偽りじゃ! 戦、戦、戦、戦、のこの世にはもう飽きた! 先に逝って待っていると信長めに伝えよ」小一郎の説得にも耳を貸さず、久秀はさらに続ける。「それからな、あの平蜘蛛は2つとも偽物じゃ」がく然とする兄弟に久秀は、とうとう本物を手に入れることができなかったこと、さらに小一郎が壊そうとした平蜘蛛は久秀の父が作ったものであることを明かした。
「なぜ、止めたのかは己にもよう分からん。と言ったら信じるか?」と、なおも兄弟を揺さぶる久秀に「もう、それやめえ!」「嘘かー!」と兄弟は絶叫する。「はははははっ! 何が本物で何が偽物かなどそんなものはどうでもいい! お前らもせいぜい苦しめ。うまく信長を欺くんじゃぞ。まがいものをうれしそうにめでる信長のまぬけな姿をあの世からとくと楽しませてもらうわ! ははははは!」
あっけにとられている小一郎と秀吉を尻目に久秀は「千秋万歳、万々歳…」と口ずさみながら大量の爆弾を持ち出す。「兄者、逃げるぞ!」慌てて小一郎と秀吉が駆け出す。「ははははっ! はははははっ!」久秀が狂気の笑みを浮かべた瞬間、久秀が築いた信貴山城は一瞬のうちに吹き飛んだ。
『豊臣兄弟！』第20話の毎分注視データ推移
○「松永久秀の解釈としては完璧だった」
このシーンは、久秀の壮絶な最期に、視聴者の視線が「クギづけ」になったと考えられる。
信長に降ることを良しとせず信貴山城にこもった久秀。2度も裏切った久秀だが、信長は平蜘蛛を差し出すことで許すとし、家臣団の中で久秀がもっとも心を開いている小一郎と秀吉を向かわせた。面会の末、兄弟は平蜘蛛を手に入れはしたが、久秀の説得は叶わず、久秀は狂気じみた笑い声を上げながら爆炎とともに消えてしまう。
SNSでは「史実かどうかは置いといてちゃんと爆死した久秀久しぶりに見た気がするね」「燃えさかる炎の中で高笑いを上げる久秀はカッコよかったな」「周りを滅茶苦茶振り回して最後は勝手に爆死するっていうのが松永久秀の解釈としては完璧だった」と、久秀の最期が話題となった。
今回のキーアイテムとなった古天明平蜘蛛は蜘蛛が這いつくばるような低く平たい形状を持つことから「平蜘蛛」と呼ばれた。現在の栃木県佐野市にあたる下野・天明で製作されたとされる。信貴山城の落城後、近江及び山城の武将だった多羅尾光信が破片を集めて復元し、1581(天正9)年に津田宗及を招いて行った茶会で、父の多羅尾綱知が使用したと伝わっている。また、柳生家の家譜『玉栄拾遺』には、久秀が砕いた平蜘蛛は偽物で、本物は柳生松吟庵に密かに譲られたという説もある。
久秀とともに燃え尽きた信貴山城は、奈良県と大阪府の境にある信貴山に築かれた山城。大和支配の重要拠点であり、険しい山岳地形を活用した難攻不落の城として知られている。久秀が改修した頃は久秀の築城技術は最先端であったが、作中の時期には既に新しい技術が台頭しており、それが織田家中における久秀の立場を脅かしたのではないかと言われている。もしそうであれば、久秀の死に様は非常に意味深い。現在は城跡が残り、国指定史跡になっている。久秀より以前に木沢長政が拠点とした時期があり、畿内の争乱に深く関わっていた。
信貴山は毘沙門天信仰の聖地であり、城の周囲には多くの寺院が存在した。作中では1人で自爆した久秀だが、史実では嫡男・松永久通とともに自害したとされている。また、久通には3人の子がいたといわれている。その内14歳と12歳の2人は織田家に人質として預けられていた。しかし、信貴山城落城前に京都六条河原で処刑されたと伝わっている。一方で唯一生き残った彦兵衛という子の系統は後世まで続いたという説があり、その子孫には海軍中将・松永貞市と海軍大尉・松永市郎、さらにドコモのiモード開発者の松永真理さんがいる。
●羽柴筑前守秀吉、再び織田信長の逆鱗に触れる
(C)NHK
今回は1577(天正5)年の様子が描かれた。以下では、最も注目されたシーン以外の見どころを紹介していく。
まずは雷鳴の響く中、信長に厳しく詰められる秀吉のシーンが挙げられる。前回、上杉謙信(工藤潤矢)の策を見破り、総大将・柴田勝家(山口馬木也)に撤退を進言した秀吉。しかし勝家はまったく耳を貸さず物別れに終わり、秀吉は独断で自身の軍を引き上げた。結果、手取川の戦いは織田軍の大敗に終わる。秀吉の撤退だけが原因ではなかったが、勝家を説得できなかったこと、何より命令を破ったことを信長に強く咎められる。
SNSでは「この信長さまに薄暗い部屋と雷鳴は怖すぎる」「相手の策を読み切った上で自分たちだけ撤退するのは、まぁそらブチ切れられるわな」と、秀吉と信長のやりとりにコメントが集まった。
手取川の戦いは、1577(天正5)年、加賀・手取川流域で起きた合戦。謙信率いる上杉軍が、勝家を総大将とする織田家の北陸方面軍を撃破した。兵力は上杉軍が約2〜3万、織田軍が約4〜5万とされている。戦いの直接の発端は、能登・七尾城を巡る攻防だった。能登畠山氏の内紛と幼い城主・春王丸の急死、重臣だった長続連らの専横により城内は混乱し、親上杉派の遊佐続光らが内応して七尾城は落城する。信長は救援のため北陸方面軍を派遣するが、七尾城陥落の報を知らぬまま手取川を越えて進軍。織田軍は増水した手取川で上杉軍の追撃を受け、戦死者・溺死者を多数出して大敗した。
(C)NHK
○羽柴家、一丸となって秀吉の助命を嘆願
次に小一郎の妻・慶(吉岡里帆)の提案で、一族郎党を挙げて秀吉の助命を嘆願する起請文を作成するシーンが挙げられる。秀吉の身を案じる寧々(浜辺美波)は居ても立っても居られずなか(坂井真紀)たちの制止を振り切って秀吉のもとへ向かおうとする。それをとどめたのが慶だった。家中でも浮いた存在の慶だったが、与一郎(高木波瑠)の件もありようやく打ち解けたようだ。
SNSでは「あれだけ長い血判状は効きそう」「あれだけの人数が集まるんだから、秀吉もこれまでの活躍で人望が集まってたんだね」と、羽柴家の結束に注目が集まった。
(C)NHK
○小一郎と秀吉、久秀に翻弄される
そして、説得に向かったものの老獪な久秀に終始翻弄される小一郎と秀吉の姿が挙げられる。久秀が信長を裏切ったのは、信長が大和を筒井順慶(永沼伊久也)に任せたのが原因だった。大和にこだわる久秀の真意を聞き出そうとする兄弟だったが、金銀財宝が眠っているからだとか、かつての主君・三好長慶に初めて任されたからだと、嘘か真実か分からない久秀の話に終始翻弄された。
SNSでは「兄弟に語った言葉のどこまでが嘘でどこまでが本当だったのかは松永本人にしか分からないけど、それでも長慶への忠誠心や本物になりたかったという願いは本当だったきがするな」「今回は兄弟がずっと信長と久秀の手の平の上で踊らされて2人の格の凄さが描写されたって感じた」と、戦国の梟雄・松永久秀に称賛の声が上がった。
作中では久秀は三好長慶を父だと思っていると話していたが、久秀は1508(永正5)年の生まれで長慶は1522(大永2)年に生まれている。久秀の方が14歳も年上だ。久秀が長慶に仕え始めたのが1534(天文3)年頃といわれているので、その時は久秀が26歳、長慶が12歳ということになる。長慶は久秀にとって父と思わせるほど大きな器量を持った人物だったのだろうか。
また本編終了後の紀行では、亡くなった久秀を弔ったのが筒井順慶と紹介されていた。久秀と順慶は大和の支配権をめぐって18年近く争った宿敵同士だった。久秀は順慶より約41歳年上で、1559(永禄2)年に久秀が大和へ侵攻し、筒井城を落としたことから因縁が始まった。また、久秀が埋葬されたといわれる達磨寺はかつて久秀によって焼かれたと伝わっている。敵であっても丁重に葬るということは順慶も久秀の力量を認めていたのかもしれない。
きょう31日に放送される第21話「風雲!竹田城」では、織田信長から播磨の攻略を命じられた秀吉と小一郎が荒木村重(トータス松本)の紹介で姫路城代・小寺官兵衛(倉悠貴)と出会う。そして小一郎は秀吉から但馬攻めの総大将を命じられる。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら