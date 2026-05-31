還暦を迎えた元アイドル、1人で韓国人俳優のファンミに参加 会場でできた“ファン仲間”と情報交換も
タレントの松本伊代が、4日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
松本伊代 ＝テレビ朝日提供
昨年、還暦を迎えた松本。当初は還暦という言葉に抵抗があり、“スイート60”と呼び替えていたそうが、周囲の祝福を経て次第に言葉に慣れていったという。アイドル黄金期を彩った「花の82年組」が続々と還暦を迎え、黒柳も驚きをあらわに。また、ハワイへの家族旅行や、夫・ヒロミと話ししながら続けるウォーキング習慣など、賑やかな日常についても語る。
自身のクローゼットに「推し活グッズ」を隠し持っているが、ヒロミとは互いの趣味については干渉しあわないという松本。一人で韓国人俳優のファンミーティングへ参加し、「推し活」をしているそう。はじめは心細かったが、会場で隣の席の人と友だちになり、“ファン仲間”たちと情報交換をしているといい、その経験が自身のアイドル活動にも新たな気づきを与えてくれたと話す。
松本伊代 ＝テレビ朝日提供
昨年、還暦を迎えた松本。当初は還暦という言葉に抵抗があり、“スイート60”と呼び替えていたそうが、周囲の祝福を経て次第に言葉に慣れていったという。アイドル黄金期を彩った「花の82年組」が続々と還暦を迎え、黒柳も驚きをあらわに。また、ハワイへの家族旅行や、夫・ヒロミと話ししながら続けるウォーキング習慣など、賑やかな日常についても語る。
自身のクローゼットに「推し活グッズ」を隠し持っているが、ヒロミとは互いの趣味については干渉しあわないという松本。一人で韓国人俳優のファンミーティングへ参加し、「推し活」をしているそう。はじめは心細かったが、会場で隣の席の人と友だちになり、“ファン仲間”たちと情報交換をしているといい、その経験が自身のアイドル活動にも新たな気づきを与えてくれたと話す。