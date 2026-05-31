最新市場価値が発表

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が迫る中、日本代表メンバーに選ばれた主力2選手の市場価値に反響が広がっている。海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」が最新値を発表。それぞれ価値が上昇し、注目を浴びている。

「トランスファーマルクト」の日本代表メンバー最新市場価値でトップに浮上したのは25歳の佐野海舟（マインツ）だ。3月に2500万ユーロ（46億円）だった市場価値が4000万ユーロ（74億円）まで急上昇。久保建英の3000万ユーロ（約56億円）を抜いてトップに立った。

今季ドイツ1部マインツでは、公式戦48試合に出場。主力として欧州コンペティションでも躍動した。日本代表では2023年のデビュー以来、年々自身の立場を固め、3月のイングランド戦では90分間プレーし、歴史的勝利に貢献した。

来季ビッグクラブへの移籍も囁かれるほど評価を上げ、ネット上では「バケモンすぎ」「とうとうここまで来たか」「No.1市場価値に大出世」「W杯の活躍次第ではもっと上がるぞ…プレミアかビッグクラブしか買えないやん」などと驚きの声が広がった。

同じく欧州で印象的な活躍を果たしたのが27歳の上田綺世（フェイエノールト）。球際と勝負強さを武器に2025-26シーズンには31試合に出場して25ゴールを記録し、日本人選手として史上初となるオランダ1部リーグ得点王に輝く偉業を達成した。

最新の市場価値は1700万ユーロ（約31億5000万円）。昨年12月の1500万ユーロ（約27億8000万円）から200万ユーロの上昇にとどまり、ネット上では「安すぎる」「オランダの得点王ってたった200万ユーロの価値しかないの？」との指摘も上がった。

上田は日本代表でもエース格に君臨し、昨年10月のブラジル戦では打点の高いヘディングシュートで決勝ゴールを奪うなど、存在感が際立つ。ボランチで主力の地位へ浮上した佐野と共にW杯本大会での活躍に期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）