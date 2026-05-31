飼い主さんから「お待たせしました」とともに投稿されたのは……どう見ても特大の毛玉。よくよく目を凝らすと、もふもふの毛並みの中にかろうじてお耳がのぞいています。これ、本当に猫なの？ そんな驚きの投稿が話題を呼んでいます。記事執筆時点で99.7万表示を突破し、「いい毛玉っぷり！」「謎の毛玉生物」といったコメントが寄せられました。

【写真：シャンプーされるのが嫌すぎる猫→飼い主さんの腕の中で…『可愛すぎる光景』】

特大の毛玉、その正体は

Xアカウント「˚. テオ リタ クレ .˚（@Theodor0623）」に投稿されたのは、飼い主さんの腕にすっぽりと収まった、グレーのモフモフのかたまり。ノルウェージャンフォレストキャットの男の子、クレくんです。

丸まりすぎてお顔はほぼ見えず、人の肘の内側にぐりぐりと顔をうずめた状態。耳だけがかろうじて「猫です」と主張しています。実は、クレくんがこんな毛玉状態になってしまうのには理由があるのだとか……。

毎月恒例、シャンプーの日

この日は、月に一度のシャンプーの日だったとのこと。シャンプーがとにかく嫌いなクレくんは、毎回イヤイヤしながら、ついつい限界まで顔を腕の中にうずめて丸まってしまうようです。

飼い主さんいわく、今回は久しぶりのシャンプーだったため「毛玉っぷりに磨きがかかっていた」そう。約1年前の投稿をさかのぼると、同じように肘の内側に顔をうずめた毛玉クレくんの姿が……。どうやらこの毛玉化は、完全にクレくんの定番みたいです。

ファン公認の恒例行事に

「お待たせしました」とクレくんの姿を投稿すると、「待ってました！」とコメントがつくほど。ファンたちの間ではお風呂嫌いのクレくんが『毛玉』になる様子が可愛くて仕方がないようです。

「相変わらず可愛い」「特大」「猫に見えると噂の別の物かと思ったら…猫さんだった…」など、毛玉っぷりに驚いたユーザーからのコメントが寄せられました。3.8万いいねという大きな反響も、クレくんの毛玉パワーのなせる業かもしれません。

Xアカウント「˚. テオ リタ クレ .˚」では、3匹のノルウェージャンフォレストキャットの日常が公開されています。来月のシャンプーの日も、きっとクレくんは全力で毛玉になってくれるはず！

写真・動画提供：Xアカウント「˚. テオ リタ クレ .˚」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。