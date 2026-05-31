女優の吉川愛が７月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「名探偵のままでいて」（金曜・後１１時１５分）に主演することが３０日、分かった。吉川は同局系連ドラ初主演となる。

原作はミステリー作家・小西マサテル氏の同名小説。ミステリー好きの小学校教諭・楓（吉川）が、親代わりに育ててくれた認知症の祖父とバディーを組んで謎を解くヒューマンミステリー。

吉川は「タイトルを目にした瞬間、『主人公の気持ちが題名になっているのかな』、『どういう気持ちでこの子はそう言っているのだろう』という疑問が浮かび上がった」と興味津々。原作、脚本を読み進める中で「とてもグッときて…オファーをいただけたことをほんとうにうれしく思った。面白く、切ないけど、じんわり心が温まるような話。第１話から胸に迫るものがあって、『これは頑張らねば！』とますます気合が入った」とのめり込んでいったという。

放送を楽しみにするファンに向けては「ミステリーを楽しんでもらうのはもちろん、楓とおじいちゃんの温かい家族の姿、そしてこの２人の運命を見届けてくれるとうれしい」と呼びかけた。