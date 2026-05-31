女優吉川愛（26）が、テレビ朝日系「名探偵のままでいて」（7月スタート、金曜午後11時15分）に主演することが31日付で解禁された。

原作は、「このミステリーがすごい！」で大賞を受賞した小西マサテルさんによる小説で、ミステリーマニアの小学校教諭と祖父が難事件に挑む物語。吉川は「オファーをいただいたことを本当にうれしく思いました」と喜んでいる。

原作小説と、そのドラマ化に対しては「原作は時間があっという間に過ぎてしまうくらい面白く、切ないけれど、じんわり心が温まるようなお話でした。それが脚本でも大切にされていて、第1話から胸に迫るものがあり、これは頑張らねば！ とますます気合が入りました」とコメント。

主人公と祖父の異色バディが見どころであり、吉川は「ミステリーを楽しんでいただくのはもちろんですが、楓とおじいちゃんの温かい家族の姿、そしてこの2人の運命を見届けてくださるとうれしいです。ぜひ楽しみにしていてください！」と話している。

吉川は、テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる。

原作の小西さんは「ドラマ化にあたり、脚本を拝読した時点で『これは面白くなる！』と確信しました」と期待を寄せている。