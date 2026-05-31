歌手伍代夏子（64）が30日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。夫で俳優の杉良太郎（81）と過ごす、超豪華な青森のセカンドハウスについて明かした。

東京と青森の2拠点生活を送っていることについて問われると、伍代は「2拠点生活っていうか、セカンドハウスっていうんですか。私が結婚する前から、杉さんの会社の研修所として、青森にお家があったんです。彼は彼で、結婚する前ですから、そこを自分の終の棲家（ついのすみか）にしようと思っていたみたいなんです。誰も呼ばないような山の中にひっそりと…」と話した。

その写真も公開され、広大な敷地に建つ大きな窓のモダンな建物を、伍代が「これ、お風呂です」と紹介。ナインティナイン岡村隆史（55）が「お風呂！？ お風呂がなんで丸見えの状態なんですか？」と驚くと、伍代は「だって人がいないんですもん、誰も。サルとかクマとかしかいない」と笑った。

さらに、まるで公園のような広大な敷地に広がる桜並木の写真に、岡村は「ちょっと待ってくださいね。これ、確認ですけど…敷地内ですか？」と、おそるおそる質問。伍代が「これは庭です」と説明すると、NON STYLE石田明（46）が「天国の入り口じゃないんですか？」と目を丸くした。

伍代は「昔はね、ちょっと遠いでしょ？ 門まで。門のところに新聞が来るんですよ。新聞を取りに行くのに自転車で行くんです」と打ち明けた。

さらに敷地面積について問われ、「よく分かんないんですけど、開いているところで1万坪くらいって。山ですから。杉林だったんですよ。全部木を切って平らにして、道を作って…。それ以外は山があります」と説明。

「雪が降ると自転車で動けなくなっちゃう。それで除雪機っていうんですか、雪飛ばすやつ。あれを買って」と話すと、石田が「あれって個人で買うもんなんですか！？」と再び驚いていた。