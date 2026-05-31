小池徹平、“パパの顔”テレビ初公開 息子たちの成長＆妻の思いに涙
俳優の小池徹平が、きょう31日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。テレビ初公開となるパパとしての姿を600点以上のプライベートショットからたどり、家族への愛とともに全力で過ごしてきた6年間を回顧する。
【番組カット】仲良し！山崎育三郎&小池徹平&井桁弘恵
小池は現在、小学校1年生と年長の子を育て、ラジオでも子育て番組を担当するなど、“パパの顔”が話題になっている。小池と20年来の付き合いで、パパの先輩でもある杉浦太陽はその熱量を「役作りしている時の集中力くらい」と語る。「小学校に入るまでの時期を1秒たりとも逃したくない」という朝6時からスタートする親子のルーティンを語る小池に、自身もパパである山崎育三郎は共感する。
番組では、小池の妻が提供した558枚の写真と43本の動画をもとに、その子育ての様子をひも解く。子どもたちの成長に対し、時に寄り添い、時に負けじと対抗する姿から、工夫の詰まった子育て術を明らかにしていく。30代前半まで仕事に全力を捧げてきた小池が今、「（仕事より）大事なもの」である子どもたちと全力で向き合う理由には、芸能の道に進むため、15歳で単身上京した小池ならではの原体験があった。
わずかな間にも成長を遂げる子どもたちの姿に、しばしば涙ぐむという小池は、その涙もろさを象徴するエピソードとして、2年前に兄弟を預けたサマースクールでの思い出を振り返る。親元を離れ、さまざまな貴重な経験をさせるため、心を鬼にして子どもたちについたとあるうそと、返ってきた息子からの言葉とは。そして「子どもの意思を尊重したい」と決意し迎えた翌年、同じイベントで長男が見せた驚くべき変化を語る。
番組では、小池の子どもたちがパパにサプライズボイスメッセージをプレゼント。全く知らなかったという小池は、改めて感じた子どもたちの成長ぶりに感動する。さらに、続けて寄せられた妻からの手紙を育三郎が代読すると、小池はいつも家族を最優先に考え、愛し続けてくれている妻への感謝を口に。家族と全力で向き合い続けた日々を再確認した小池は、思わず目頭を熱くする。
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小池は現在、小学校1年生と年長の子を育て、ラジオでも子育て番組を担当するなど、“パパの顔”が話題になっている。小池と20年来の付き合いで、パパの先輩でもある杉浦太陽はその熱量を「役作りしている時の集中力くらい」と語る。「小学校に入るまでの時期を1秒たりとも逃したくない」という朝6時からスタートする親子のルーティンを語る小池に、自身もパパである山崎育三郎は共感する。
わずかな間にも成長を遂げる子どもたちの姿に、しばしば涙ぐむという小池は、その涙もろさを象徴するエピソードとして、2年前に兄弟を預けたサマースクールでの思い出を振り返る。親元を離れ、さまざまな貴重な経験をさせるため、心を鬼にして子どもたちについたとあるうそと、返ってきた息子からの言葉とは。そして「子どもの意思を尊重したい」と決意し迎えた翌年、同じイベントで長男が見せた驚くべき変化を語る。
番組では、小池の子どもたちがパパにサプライズボイスメッセージをプレゼント。全く知らなかったという小池は、改めて感じた子どもたちの成長ぶりに感動する。さらに、続けて寄せられた妻からの手紙を育三郎が代読すると、小池はいつも家族を最優先に考え、愛し続けてくれている妻への感謝を口に。家族と全力で向き合い続けた日々を再確認した小池は、思わず目頭を熱くする。