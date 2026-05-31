舘ひろし、調布で一日警察署長就任に3000人熱狂 「自転車乗れない」衝撃の告白、免許返納にも言及
俳優の舘ひろしが5月30日、東京・調布市駅前広場で開催された「えきひろグランドオープニングDAY」の一環として行われた「一日警察署長任命式＆トークイベント」に登壇した。
【画像】この記事に関連するそのほかの写真
警察署長の制服に身を包んだ舘は、警視庁のマスコット・ピーポくんとともにオープンカーで登場。ピー子ちゃんが加わったレッドカーペットでは、会場に集まった約3000人の観客から大きな歓声と拍手が送られ、これに舘は笑顔で手を振りながら応えた。
調布市には古くから映画関連の撮影所や制作会社が数多く集まり、舘がかつて所属した石原プロモーションも事務所を構えていたゆかりの地。舘は「久しぶりに調布に帰ってきました。こんなに歓迎されて本当に感無量です」とあいさつした。
また、「最初に調布に来たのは1979年。『西部警察』の撮影の時でした」と振り返り、「昔はよくこのあたりを走っていました」と懐かしそうに語った。
その後行われた一日警察署長任命式では、この日、お披露目となった調布署のマスコット・ちょうこまくんも登場。調布警察署の増田署長から委嘱状を受け取り、一日警察署長に就任した舘は、「本日、一日調布署長を拝命しました。ということは、皆さんは私の部下ということになります。何かありましたら私にお申し付けくださいませ」とユーモアたっぷりに語り、会場の笑いを誘った。
トークイベントでは、特殊詐欺やSNSを利用した投資詐欺、ロマンス詐欺などについて警察関係者が注意喚起。舘も「皆さんも騙されないようによろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
さらに、自転車事故防止のためヘルメット着用の重要性が話題になると、舘は「映画ではよくバイクに乗ってショットガンを撃ちますが、自転車に乗れないんですよ」とまさかの告白。「自転車は本当に危ないですので、ぜひヘルメットを着用してください」とコメント。これまで数々の“レジェンド級”の刑事（デカ）を演じ続けてきた舘ならではのジョークで会場を盛り上げた。
また、6月19日公開の主演映画『免許返納!?』にちなみ、自身の免許返納について聞かれる場面も。舘は「自分はまだ大丈夫かなと思っていますが、少し自分がコントロールできないことがあったら、考え始めようかなと思っています」と、率直な考えを明かした。
イベントの最後に、警察官採用試験の年齢制限緩和についても紹介され、舘は長年刑事役を演じてきた立場から、「実際の警察官の皆さんは大変だと思いますが、志のある方はぜひ警察官になっていただければ」とエールを送っていた。
【画像】この記事に関連するそのほかの写真
警察署長の制服に身を包んだ舘は、警視庁のマスコット・ピーポくんとともにオープンカーで登場。ピー子ちゃんが加わったレッドカーペットでは、会場に集まった約3000人の観客から大きな歓声と拍手が送られ、これに舘は笑顔で手を振りながら応えた。
また、「最初に調布に来たのは1979年。『西部警察』の撮影の時でした」と振り返り、「昔はよくこのあたりを走っていました」と懐かしそうに語った。
その後行われた一日警察署長任命式では、この日、お披露目となった調布署のマスコット・ちょうこまくんも登場。調布警察署の増田署長から委嘱状を受け取り、一日警察署長に就任した舘は、「本日、一日調布署長を拝命しました。ということは、皆さんは私の部下ということになります。何かありましたら私にお申し付けくださいませ」とユーモアたっぷりに語り、会場の笑いを誘った。
トークイベントでは、特殊詐欺やSNSを利用した投資詐欺、ロマンス詐欺などについて警察関係者が注意喚起。舘も「皆さんも騙されないようによろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
さらに、自転車事故防止のためヘルメット着用の重要性が話題になると、舘は「映画ではよくバイクに乗ってショットガンを撃ちますが、自転車に乗れないんですよ」とまさかの告白。「自転車は本当に危ないですので、ぜひヘルメットを着用してください」とコメント。これまで数々の“レジェンド級”の刑事（デカ）を演じ続けてきた舘ならではのジョークで会場を盛り上げた。
また、6月19日公開の主演映画『免許返納!?』にちなみ、自身の免許返納について聞かれる場面も。舘は「自分はまだ大丈夫かなと思っていますが、少し自分がコントロールできないことがあったら、考え始めようかなと思っています」と、率直な考えを明かした。
イベントの最後に、警察官採用試験の年齢制限緩和についても紹介され、舘は長年刑事役を演じてきた立場から、「実際の警察官の皆さんは大変だと思いますが、志のある方はぜひ警察官になっていただければ」とエールを送っていた。