お笑いタレントのコロッケ（66）が30日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。モノマネの“美容効果”について語った。

お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有（56）が、「（コロッケが）デビューした時に、『お笑いスター誕生！！』っていうのを見てて。顔が大きいイメージがそこまでなかった。大きくなってきたんですか？」と直球で質問。

コロッケは「顔もデカいんだけど、動かしてるからね。筋肉がついたらしい、顔に」と話し、「俺、年齢の割には目とか…あんまりないよ、シワ。（美容には）顔筋を鍛えるのが一番いいんだって」と説明した。

黒田が「今までやってきたモノマネの中で、顔筋を鍛えるのにこれがいい、っていうのがあれば…」と問うと、コロッケは「全部、用途が違うのよ。岩崎宏美さんは首ジワにいいの」と実演して笑いを誘う。

さらに「鼻の下のところの、唇のシワ。これを伸ばすのは北島（三郎）さん。全体的に力を入れるのは五木（ひろし）さんね」と次々に顔マネを実演。

あまりにも自由自在に顔を動かすコロッケに、黒田は「頭蓋骨（ずがいこつ）と顔の皮（のサイズが）、合ってないのと違います？」とツッコミを入れる。

コロッケも「そうなのかな。俺、5センチぐらい動くからね」と、手を使わずに頭皮を前後に大きく動かしてみせ、黒田らを驚かせた。

ちなみに、美容室で前髪をカットしてもらった際に、美容師が目を離した隙に頭皮を動かして前髪の位置を上へずらし、「あれ、切りすぎた！」と言うイタズラをしたことがあるそうで、「1回、（美容師が）泣き出しちゃって…」と苦笑していた。