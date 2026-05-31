今週末も各地でボーイズグループによる大規模ライブが開催されている。本稿では、5月30日、31日に公演を行う5組をピックアップ。彼らの直近のトピックとともに、その現在地を振り返っていきたい。

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■嵐

まず、忘れてはならないのが、嵐だ。3月13日の北海道・大和ハウス プレミストドームからスタートしたドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』は、北海道、東京、愛知、福岡、大阪を巡る全15公演。5月31日には東京ドームにて、ついにファイナルを迎える。

今回のツアーは、同日をもってグループ活動終了を発表している嵐にとって、正真正銘のラストライブとなる。3月には5年ぶりの新曲であり、ラストシングル「Five」をリリース。活動休止期間を経てもなお変わらない5人の空気感と、「最後までファンに寄り添いたい」という想いが詰まった楽曲は、多くの反響を呼んだ。

1999年の鮮烈なデビューから、2000年代後半以降は国民的グループとして第一線を走り続けた嵐。ライブエンターテインメントの形を更新し、さまざまな活動を通して多くの人を笑顔にしてきた彼らは、最後の最後まで今の自分たちを誠実に届け続けている。東京ドームで迎えるフィナーレは、ファンにとっても、グループにとっても忘れられない時間になるだろう。

■timelesz

timeleszは、全国アリーナツアー『We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM』を開催中。ツアーは5月16日の愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール公演にて開幕し、5月30日、31日には静岡・エコパアリーナ公演が行われている。

昨年末から今年2月にかけては、新体制後初となるドームツアー『We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』を開催したtimelesz。今年2月には新体制1周年を迎えた彼らが4月にリリースした新体制2作目のアルバム『MOMENTUM』には、「さらに勢いを増して進んでいこう」「過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう」という決意が刻まれている。アルバムを携えた今回のツアーでは、大きな変化も経て走り続けてきた彼らが、この1年で積み重ねてきた経験や感情が、ライブという形でより鮮明に表れていきそうだ。

■Aぇ! group

Aぇ! groupもまた、アリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催中。3月7日の愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール公演からスタートした本ツアーは、5月30日、31日には北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ公演を開催している。

特に、5月3日の大阪城ホール公演ではサプライズもあった。MCコーナーがYouTubeで生配信され、その中で全45曲のサブスク解禁という大きな発表が行われたのだ。新たなリスナー層へも扉を開いていく姿勢には、彼ららしい親しみや挑戦心が表れていたように思う。今年2月にリリースされた2ndアルバム『Runway』には、「これからを走り抜け飛び立っていく」という前向きなメッセージを打ち出している。そのアルバムを携えたアリーナツアーを経て、彼らはさらに大きく羽ばたいていきそうだ。

■&TEAM

&TEAMは、自身最大規模となるアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』を開催中。その日本公演は、5月13日に神奈川・Kアリーナ横浜にて幕を開け、5月30日、31日には愛知・IGアリーナ公演が行われている。

昨年は韓国デビューも果たし、今年4月にリリースした3rd EP『We on Fire』は通算3作連続ミリオンを達成と、国内外で勢いを加速させている&TEAM。さらに、9月5日、6日には本ツアーのアンコール公演を埼玉・ベルーナドームにて開催することも発表された。&TEAMにとって、初の単独ドーム公演となる。

ツアータイトル『BLAZE THE WAY』には、「誰も歩んできたことがない道を僕たちが切り開いていく」という意味が込められている。その言葉通り、&TEAMはグローバルグループとして進化を続けている最中だ。アジア各地を巡る今回のツアーは、彼らがさらに大きなステージへ向かっていくための大事な期間だと言えるだろう。

■NEXZ

そして、初のアリーナツアーを開催中なのが、NEXZだ。『NEXZ LIVE TOUR 2026 “Hellmate”』と題されたツアーは、5月30日、31日には東京・国立代々木競技場 第一体育館が行われ、6月12日、13日には大阪・大阪城ホール公演を控えている。

日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』（日本テレビ系／Hulu）を通じて結成され、2024年に韓国、日本でデビューを果たしたNEXZ。昨年は初の全国ツアー『NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite”』を開催し、その追加公演としてグループ初の日本武道館公演も成功。着実にライブ規模を拡大してきた。

6月24日には、本ツアーと同タイトルの日本3rd EP『Hellmate』の発売も控えている。“hell”と“mate”を掛け合わせたタイトルには、「見た目はヤンチャで少し反抗的に見えても、仲間とお互い理解し合いながら共に歩む」という想いを投影しているという。若さゆえの荒削りなフレッシュさやエネルギーを武器にしながら、NEXZはこれからも自分たちらしく歩み続けるのだろう。彼らの今後の活躍が楽しみだ。

長い歴史にひとつの区切りを刻むグループも、新たなフェーズへ踏み出すグループも、彼らがファンのことを大切にしながら前に進み続けていることには変わりない。それぞれの想いを乗せたライブは、この週末もまた、多くの人の記憶に残る特別な時間となりそうだ。

（文＝かなざわまゆ）