女優の土屋太鳳が、娘とのシルエットをうつした親子２ショットを披露し反響を呼んでいる。

３０日までに自身のインスタグラムを更新。「こんばんは！」と挨拶し、「満月が近づいてきましたね…今回の満月は凄いみたいです 何がすごいかというと普通１ヶ月に満月は１回なのに今回は５月２回目の満月で、こういう珍しい満月を『ブルームーン』と呼ぶそう」と明かし、「しかもブルームーンとなる３１日はＴＯＫＹＯ ＬＩＧＨＴＳ ２０２６の最終日…！姉も私も弟も会場に行く予定なのでぜひぜひぜひ！！！たくさんの方々 あの素晴らしい世界をご一緒したい」と、今月２３日から３１日まで都庁第一本庁舎 都民広場・新宿中央公園で開催されている「ＴＯＫＹＯ ＬＩＧＨＴＳ ２０２６」について紹介した。

続けて、「ということで 先日、家族と一緒に行った時の様子を」と、夜空の下、色鮮やかに輝くモニュメントの前で子どもと手をつなぐ親子２ショットなどを披露。「前回までの絵画館前もすごく素敵な会場でしたが唯一ちょっと困っていたのがお手洗いが仮設で少ないことだったのです。でも今回はお手洗いが可愛い そういうことってすごく大事だなぁとあらためて感じました 「美しくて大きな光る花はオリジナル朗読劇『ぼうけんの星』に登場するプティカのモデルのひとつでもあります 『ぼうけんの星』、いつかまたどこかで再演できたらいいなぁ….」と、充実した時間をふり返った。

この投稿には「素敵な写真ありがとうございます」「なんて可愛いシルエットでしょう」「影から見てもいいお母さんなんだなっていうのが伝わってきます」「ほっこりしました」「素敵な夜を家族で過ごせて幸せだろうなぁ」などの声が寄せられている。

土屋は２０２３年に「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太との結婚、第１子出産を発表していた。