◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人5-3日本ハム(30日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

巨人の西舘勇陽投手が今季初の先発登板で6回無失点の好投。試合後、お立ち台に上がり、喜びの声をあげました。

西舘投手は初回、2回と得点圏にランナーを出しながらも粘り無失点。4回はヒットと2つのフォアボールが絡み満塁のピンチを招きましたが、三振で3アウトを取りマウンドで大きく声をあげました。

試合を振り返った西舘投手は「野手の方達が先制してくれたので、ストレート先行でしっかり投げられてよかったです」とコメント。

開幕から約2か月での1軍初登板となり、「今ここで投げられているのもトレーナーさんのおかげであったり。ようやく1軍の舞台で投げることができて本当によかったです」と感謝を口にしました。

この日のピッチングについては「キャッチャーの岸田さんが、もり立ててくれたので、そのおかげで投げることもできました。ファンの人たちの声援も近くから聞こえていたので、そのおかげでなんとかピンチも乗り越えて投げきることができてよかったです」と話し、打線については「長打もすごいでますし、すごく頼もしい」とコメント。

この勝利でチームは2連勝。前日は井上温大投手が勝利、翌日は竹丸和幸投手が登板と同学年ローテーションとなりますが「同級生でこのローテが組めていることがうれしい。明日も勝ってくれると思うので声援よろしくお願いします」と竹丸投手へ期待を込めました。