◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）

巨人・橋上秀樹監督代行（６０）の起用がいきなり的中した。初回１死から浦田が中前安打で出塁すると、松本の初球で二盗。続く２球目、松本が左翼線に決勝点となる先制の適時二塁打を放った。「早めに効果的に点を取れた」と２、３番コンビに拍手を送った。

浦田は３回にも先頭打者として失策で出塁して二盗、三盗。「何回も動画を見て」と分析した有原の投球モーションを完璧に盗み、ダルベックの適時打で生還した。１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）に続きシーズン２度目の１試合３盗塁は、巨人では８３年の松本匡史以来４３年ぶり。これでリーグ２位の１２盗塁となった。休養の吉川に代わり浦田に二塁を託した橋上監督代行は「スコアラー、走塁コーチ、本人も含め研究の成果。あとは思い切り」と２安打３盗塁の活躍をたたえた。

前日２９日に古巣で適時打を放ってヒーローになった松本は９番から３番に打順を上げた。「有原投手との相性、昨日（２９日）からの流れで球場との相性、モチベーションも含めて。僕も経験あるけど、元いたチームとやる時は好結果が出ることが多かったので」。坂本、丸に続いて３試合連続で異なるベテランを３番に入れた采配がズバリ当たった。

監督代行となって初の連勝で４カードぶりの勝ち越し。「非常に元気もありますし、勝ちが一番の良薬。これでますます乗っていってくれれば」。最高の雰囲気で３１日、同一カード３連勝に挑む。（片岡 優帆）