◆米大リーグ ホワイトソックス７―１タイガース（３０日、米イリノイ州シカゴ＝レイトフィールド）

ホワイトソックス・西田陸浮外野手（２５）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・タイガース戦に「９番・中堅、右翼」でフル出場し、３―１で２点をリードした７回２死三塁の３打席目に、５年連続２ケタ勝利を挙げている左腕のバルデスから、２試合連続打点となる右前適時打を放つなど、３打数１安打１打点で、チームの４連勝に貢献した。

前日２９日（同３０日）に途中交代した村上宗隆内野手（２６）は、右太もも裏肉離れのため負傷者リスト（ＩＬ）入り。複数の現地メディアによると重症度は中程度のグレード２で、全治４〜６週間と診断された。現地放送のインタビューには「ごく残念ですけど、やってしまったことは仕方がないので、しっかり応援したりとか、前を向いて、しっかり成長できるように頑張りたいなと思います」と心境を明かした村上。リーグトップタイの２０本塁打を放っていた主砲の離脱は大きな痛手だが、試合中もベンチから必死に声援を送っていた。

西田は、この日がメジャー６試合目の出場。スタメン出場したこれまでの４試合はいずれも右翼を守り、途中出場だった１試合では二塁を守ったため、中堅はメジャー昇格後初だった。マイナーでは３０６試合に出場したが、中堅を守ったのは２５試合のみ。本職は二塁だが、慣れないポジションでの出場となった。

昨季までＤｅＮＡでプレーした左腕のケイが先発したホワイトソックスは、初回にクエロの中犠飛などで２点を先制。２点をリードした２回２死走者なしで迎えた西田の１打席目は、先発左腕・バルデスの前に遊ゴロ。２―１で１点リードとなった５回２死走者なしの２打席目は、初球に反応したが、遊ゴロに倒れた。２点リードとなった７回２死三塁の３打席目は、右前適時打。２試合連続打点でダメ押し点となる貴重な追加点をたたき出した。村上もベンチで拍手を送っていた。西田は９回からは右翼を守った。

ホワイトソックスは村上離脱ショックがありながらも４連勝。８回にも２本塁打で３点を奪ってリードを広げて、貯金が今季最多の「４」となった。投げてはケイが６回途中６安打１失点の粘投で、チーム２位の５勝目（１敗）をつかんだ。