◇欧州CL決勝戦 アーセナル1―1（PK3―4）パリSG（2026年5月30日 ハンガリー・ブダペスト）

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は30日、ハンガリーのブダペストで決勝が行われ、アーセナル（イングランド）が前回王者パリSG（フランス）と激突。1―1のまま延長戦でも決着つかず突入したPK戦に3―4と敗れ、無念の準優勝。20年ぶり2度目となった決勝の舞台でも敗れ、初優勝を逃した。

フル出場したイングランド代表MFライスは試合後、TNTスポーツのインタビューで「PK戦で負けるのは本当に悔しい。PK戦はまさに運任せ。勝つか負けるか、それだけだ。史上最高のチームだったとしても負けたことはたくさんある」とショックを隠せず。

続けて「もちろん悔しいけれど、このチームと仲間たちを本当に誇りに思う。信じられないほど素晴らしいシーズンだったし、みんなをどれだけ褒めても褒め足りないよ」とコメント。今季イングランド・プレミアリーグでは22季ぶり14度目の優勝を果たせたことを誇った。

一方、PK戦で失敗してしまったDFガブリエウとMFエゼについては「彼らはひどく落ち込んでいる。サッカーでは誰もがPKを外すことがあるし、今シーズンはあの2人がいなければプレミアリーグで優勝することはできなかっただろう。それは間違いない」と擁護。ネット上で誹謗（ひぼう）中傷しないように呼びかけた。