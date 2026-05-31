5月31日（日）放送の「ポツンと一軒家」は2時間スペシャルで、福岡県と島根県からそれぞれポツンと一軒家を紹介する。ゲストは小柳ルミ子と王林。

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新緑が美しい福岡県と島根県で出会った、ポツンと一軒家での仲睦まじいご夫婦の暮らしぶり、そして家族愛のストーリーに迫る2時間スペシャル！

今回、衛星写真で見つけたのは福岡県の山中にあるポツンと一軒家。捜索隊が向かったのは山の裾野に広がるのどかな集落だ。通りがかりに庭先で作業中のご夫婦を発見し、声をかけてみると93歳のご主人と90歳の奥さま。早速、衛星写真を確認してもらうのだが、一軒家までの道のりはかなり狭いそうで、奥さまは「以前に一度バイクで行ったことがあるんですが、途中でひっくり返ってしまったことがあって…」と苦笑い。ご主人も「道が狭いので用心して行ってください」と、捜索隊を案じながら見送ってくださった。

集落を後にして山へと続く道へと入ると、そこは今にも崩れてきそうな崖道が延々と続いていた。やがて、山並みと溜池のコントラストが美しい景色を越えると、なだらかな丘陵が広がっており、そこには斜面一帯に低木の畑と立派な日本家屋が姿を現した！

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そこで迎えてくれたのは67歳のご主人。辺り一面に見渡す限り広がっていたのは3ヘクタールにも及ぶみかん畑で福岡県特産の山川みかんをご夫婦で育てているのだという。みかん栽培歴は50年。現在では、ご主人が「一目ぼれして結婚しました。今でも自慢の妻です」という奥さま（64）と仲睦まじくみかんを育てながらこの地で暮らしている。

そして、今回の２時間スペシャルではさらにもう一軒、島根県の人里離れた山奥にあるポツンと一軒家の様子もお届けする！ 最寄りの集落から鬱蒼とした森を抜けさらに山を越えた先、山の谷間に拓かれた敷地にあったのは棚田だった。その棚田の世話をしていたのは麓の集落で暮らす81歳のご主人と78歳の奥さま、そして49歳の次男さんだった。かつては50枚以上の棚田をもち、稲作を家業にしてきたというご主人。現在では4枚だけとなったが、次男さんが跡を継ぎ、親子で毎日のように訪れ田んぼの世話をしているという。

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地元住民でも「道に迷います」というほどの山奥にある小さな棚田。田植えや収穫時期には、お孫さんたちも手伝いに訪れ、にぎやかなひと時を迎える。捜索隊は田植えの様子にも密着し、家族の山での暮らしぶりにも迫っていく。

ABCテレビ・テレビ朝日系列「ポツンと一軒家」は、毎週日曜ごご7時54分から放送中。5月31日（日）はごご6時56分から8時56分の2時間スペシャル。TVerでも無料見逃し配信。

【TVer】5月24日放送は、大分で木々に埋もれるように建つ一軒家！たくさんの猫たちと穏やかに暮らすご主人

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