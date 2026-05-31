NHK連続テレビ小説『風、薫る』では、明治時代の医療や看護の現場が描かれている。看護という職業がまだ十分に知られていなかった時代に、凛（見上愛）と直美（上坂樹里）が新しい道を切り開いていく本作では、病に苦しむ人々の暮らしや、医療にたどり着くまでの難しさも印象的に描かれている。

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明治時代というと、文明開化や西洋文化の流入、レトロな街並みの華やかさを感じる時代の人も多い。

■『破戒』 まず選びたいのが、島崎藤村の同名小説を映像化した『破戒』時代だ。原作は1906年に発表された長編小説で、1948年に木下惠監督、1962年に市川崑監督によって映画化され、2022年には前田和男監督、間宮祥太朗主演で60年ぶりに映画化された。

主人公の瀬川丑松は、小学校の教員として働きながら、自分が被差別部落出身であることを隠して生きている。

『破戒』の魅力は、社会的なテーマを扱いながらも、瀬川丑松という一人の青年の揺れに深く寄り添っているところにある。 教員としての誇り、尊敬する人物への思い、自分の生まれを知られることへの恐れ。 その葛藤を通じて、明治という時代の「新しさ」の裏に残っていた人々の線引きが上がっている。

■『北の零年』 行定勲監督の『北の零年』も、明治という時代の厳しさを、暮らしの側から描いた作品だ。 物語の舞台は明治初期。 淡路島の稲田家臣たち、明治政府の命によって北海道への移住をされる。 新しい土地で生活を立てる直視する人々の前にあるのは、希望だけではない。 厳しい自然、慣れない土地、先の見えない暮らしが広がっている。

『北の零年』で描かれるのは、時代の変化によって住む場所も暮らしも大きく変えられ繰り返された人々の切実さだ。現代であれば、住む場所を変えることは転職や進学、家族の都合など、個人の選択として語られることも多い。明日の土台を一つから作り直しものだ。食べるものを確保し、住む場所を整え、家族を守りながら、の暮らしをどうつなぐか。文明開化や近代化という言葉の向こうに、心配日々の不安があったことを、『北の零年』はまっすぐ、そして痛切に描いている。

■『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』 アニメ、実写映画ともに高い人気を誇る『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』も挙げられる。 物語の舞台は明治11年の東京。 かつて「人斬り抜刀斎」として恐れられた緋村剣心、不殺を誓い、流浪人として新しい時代を生きていく姿が描かれる。

剣戟や人情劇の印象が強い作品だが、『るろうに剣心』が描いているのは、幕末を生きた人々が明治という時代でどう生きられるのかということでもある。 剣心はもちろん、東京府士族出身の明神弥彦、喧嘩屋と称する相楽左之助も、それぞれに新しい時代の中で自分の居場所を探している。

明治になり、認識制度や社会の仕組みは大きく変わった。だが、時代が変わったからといって、すべての人の暮らしがすぐに安定したわけではない。

■『ゴールデンカムイ』 明治後期ゴールデンの北海道を舞台にした『カムイ』も外せない。 野田サトルによる人気漫画を原作に、アニメ化、実写映画化を経て、堅層に知られる作品となった。の少女・アシㇼパが出会い、莫大な埋蔵金を巡る争奪戦に巻き込まれ続けている。サバイバル、バトル、グルメ、ジョークが勢いよく取り上げられて、その背景には明治という時代ならではのシリアスな重さも確かにある。

物語には、日戦争露を経験した兵士たち、北海道の開拓、網走漁港、軍の思惑、そしてアイヌ文化が深く進んでいる。 東京や文明開化の華やかなイメージから離れ、北海道という土地から明治を見つめることで、この時代が持っていた別の顔が見えてくる。

『ゴールデンカムイ』に登場する人々の多くは、厳しい環境の中でそれぞれの目的を抱えて生きている。戦地から戻った者、緊張に居た者、開拓の中で生きる者、文化を守りながら生きる者。立場も背景も異なる人物たちが、自分のこだわりや守りたいものを胸に、北海道という土地で渡っていく。冒険活劇としての面白さの奥に、明治後期の北海道で生きる人々の暮らしや立場の違いが刻まれていることも、この作品の大きな魅力だ。

■『明治撃剣-1874-』 『明治撃剣-1874-』は、タイトルにもあるように1874年の東京を舞台にしたアニメだ。

この作品の面白さは、明治初期の東京を、剣戟アクションと慎重の両方で見せているところにある。 武士の時代が終わった一瞬の街には、旧の価値観を気にした人々と、新しい制度のもとで動き出す人々が入っている。

静馬自身も、それなりの時代の変化の中にいる人物だ。会津藩士として生きていた過去を持ちながら、明治の東京では車夫として働き、さらにポリスとして事件に向き合うことになる。

明治を舞台にした作品には、華やかな衣装やレトロな街並み、剣たちの客など、目を引く魅力がある。くつも壁があった。治療を受けること、治療を続けること、その間の生活をどう支える時代か。 そこには貧富の差が大きく儲かっていて、明治の医療は、人々の暮らしの素晴らしさと深く関心があった。（文＝川崎龍也）