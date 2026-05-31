伏見工ラグビー部の元監督山口良治さん（享年83）の訃報を受け、山口さんがモデルのTBSドラマ「スクール☆ウォーズ」（1984年10月〜85年4月）で主演を務めた俳優の山下真司（74）が30日、追悼コメントを寄せた。山下は「愛と感動に満ちた素晴らしい人生でした」と追悼した。

荒廃した川浜高校ラグビー部が全国制覇するまでを描く物語。滝沢賢治監督を演じた山下はドラマ初主演だった。初回視聴率は6.9％と低調。だが、ラグビーを通じて高校生が更生していく事実に基づくストーリーが徐々に視聴者に浸透。後半は20％前後を常時マークした。

名ぜりふも生んだ。強豪・相模一高に0―109で敗れ、滝沢監督がヘラヘラ笑う部員に「お前らゼロか！ゼロな人間なのか！悔しくないのか！」。ラグビーの名言「ワンフォアオール、オールフォアワン」などもドラマから広まった。山下は「“信は力なり”など先生が残された言葉は人々の心に生き続けています」と称えた。

空前のラグビーブームも生んだ。85年度の調査では全国の高校ラグビー部が1.5倍に増えたという。当時最強だった神戸製鋼をけん引した平尾誠二さん、大八木淳史さん（65）も伏見工出身。ドラマでもモデルとなったキャラクターが出演した。