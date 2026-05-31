ロックバンド「ゴダイゴ」が30日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAでデビュー50周年を記念したコンサートを開催した。11月21日に46年ぶりとなるネパール公演を行うことが決まっており、ボーカルのタケカワユキヒデ（73）は「僕らは現地の“レジェンド”らしいので、また当時の方に再会できたらサイコーだよね」と話した。

アンコール前最後に披露したのは「銀河鉄道999」。70代のタケカワがステージ上を走り回る光景にファンが総立ちになった。「ガンダーラ」が主題歌のドラマ「西遊記」（日本テレビ）で主演した堺正章（79）も客席から手を振った。

1980年、ネパールの首都カトマンズで行われた公演は今や“伝説”。同市の当時の人口の3分の1ともいわれる6万人が集結した。同国にコンサートという概念がなかった時代。着座して聴く形式も広まっておらず観客がメンバー目がけて殺到。ステージ裏まで人で埋め尽くされた。

ビートルズをはじめ洋楽に影響されたメンバーが、英語の歌詞を多用しそこにオリエンタルな旋律を交えた曲が現地の人々の心を強く揺さぶった。タケカワは「僕らにとっても最初の海外公演だった。今回はどのくらい盛り上がるのか楽しみだね」と話した。

今回は国交樹立70周年を記念したライブ。ギターの吉澤洋治（69）は当時、加入前で参加していなかったが祖父が外交官として初代ネパール大使だったことを明かし報道陣は驚きに包まれた。「この縁を大事にしたい」と力を込めた。

ライブでは「モンキー・マジック」など17曲を披露。キーボードのミッキー吉野（74）は、きょう31日に活動終了する「嵐」になぞらえて「嵐の中によくぞ来ていただいた」とジョークを飛ばしつつ、70代とは思えぬ全力投球のパフォーマンスで約2000人を沸かせた。