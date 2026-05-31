【エンタメ カレイドスコープ】俳優の庄司浩平（26）の注目度が日に日に高まっている。ドラマで見せる1メートル88の高身長が映えるスーツ姿、端正な顔立ちに眼鏡を加えたビジュアルの役柄が「メロい」と話題だ。変身アイテムの一つとなった眼鏡をどう捉えているのか。ブレーク街道を突き進みながら見通す未来とともに聞いてみた。（山内 健司）

「メロいという言葉がメロくないですよね」。まるで哲学者のような言い回しで笑う。「メロい」は、メロメロになるほど魅力的の意味。年間100冊読むこともある読書家で、理知的な語り口が印象的。自らの存在を広く知らしめたアイテムの眼鏡がどんな存在か聞いても「医療器具」と淡々と表す。

視力が落ち始めた小学3年からの付き合いで「当時はメロさなんてなく“眼鏡くん”」。中学でバスケットボール部の活動のためにコンタクトにしたが、大学時代には“楽さ”を求めて眼鏡に戻った。「遠くを見るための物以上でも以下でもなかった」。眼鏡に視力矯正具以外の意味を感じたのはここ数年。2022年に訪れた欧州の街中はおしゃれなサングラス姿の人であふれていた。「眼鏡はおしゃれアイテムにもなる」と思い始めた。

俳優業でも新たな機能を発見。ブレークのきっかけとなった昨年のテレビ東京ドラマ「40までにしたい10のこと」に続き、放送中のテレビ朝日「余命3ヶ月のサレ夫」でも眼鏡姿だ。コンタクトを着け、かけるのはだて眼鏡だが「役に入るスイッチ」にしている。「良い意味で視野を狭める。フレームがあることで、自分にとって一つ虚構の世界の枠組みを作ってくれる」との説明も庄司らしい。スタッフ、音声や照明の機材など、演技に入り込むと“非現実”となる要素が多い撮影現場で、集中力を高める効果があるようだ。

「人と違うことをやろう」と、デビュー間もなく始めた執筆活動は、出版社のウェブ連載を持つほどになり、これも芝居に好影響。「せりふで描かれていない部分の理解は必要で、行間を読む作業は大切。その整理に、役立っていると感じます」

今やブレーク俳優だが、冬の時代もあった。2020〜21年放送のスーパー戦隊シリーズ、テレ朝「魔進戦隊キラメイジャー」で華々しくデビュー。本人も「順調な滑り出し」と言うが「その先が見えなかった」。24年初めまで約2年間アルバイトもした。「何もしないのは耐えられない」とネットで見つけたワークショップに飛び込むなど試行錯誤。背水の陣で挑んだテレ朝「君とゆきて咲く」（24年）のオーディションに受かり、好転していった。

知名度アップで「文芸誌への寄稿、紙の書籍を出す。パリやミラノのランウエーを歩く」と俳優以外の夢に近づく実感もある。夢が多岐にわたる現状を「庄司としての個人の人生を豊かにしたい。俳優業はその一部」と俯瞰（ふかん）する。

そんな姿勢が「3時間くらい話しましょう」と前のめりになるNBA談議から見て取れた。ファン歴約15年。最高峰の舞台で戦う選手は全てを競技にささげていると思っていたが、家族との時間を大切にし趣味にも没頭する姿に「スーパースターたちから、人生にはいろんな側面があっていいと勝手に学んでいます」と思いを語る。

「子供たちのために何かしたい」というのも大きな夢。「キラメイジャー」放送中はコロナ禍で直接触れ合う機会が制限され、もどかしさもあった。「戦隊モノに出演したからには子供の成育に関わり、夢を与えたい」と思い続けている。

「停滞は後退」が信条。おごらずに「常に上を目指すスタンスは変わらない」。見据える先は色とりどりな景色が広がっている。

≪「余命3ヶ月のサレ夫」出演中 タイトルのパンチ強いけどしっかりヒューマンドラマ≫「余命3ヶ月のサレ夫」（金曜後11・15）では、余命宣告を受けて妻（桜井日奈子）にも不倫されどん底な会社の先輩（白洲迅）を支える後輩を演じている。「どん底に落とす側も、どん底に落とされていったりと、沼地がいっぱいあるフィールドになっています」とドロドロっぷりを表現。また、「タイトルの引きが強いですが、しっかりヒューマンドラマでもあるんです」と話した。夫側が妻側に仕掛けた復讐（ふくしゅう）の行く末で描かれる人間模様から目が離せない。

◇庄司 浩平（しょうじ・こうへい）1999年（平11）10月28日生まれ、東京都出身の26歳。19年10月に「男劇団 青山表参道X」加入。「仮面ライダーガヴ」（24〜25年、テレビ朝日）に出演。昨年「ViVi国宝級イケメンランキング」に初登場を果たす。今年10月期放送の日本テレビドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演予定。視力は0.1ほど。