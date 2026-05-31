本拠地フィリーズ戦で4打数3安打と活躍

米大リーグのドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でフィリーズを4-2で下した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は10号ソロを含む4打数3安打1打点と大活躍。直近15試合の成績に米ファンからは驚きの声が上がっている。

3回1死で迎えた第2打席。大谷はフィリーズ先発ウィーラーの変化球をとらえ、右越えに10号ソロを放った。

5回の第3打席、8回の第4打席はともに中前打で、この日は3安打。打率は.279に上がった。

直近15試合の打撃成績は打率.375、4本塁打、15打点、OPSは1.200。好調ぶりを知ったX上の米ファンからは様々な声が上がった。

「数週間前、あいつの打撃はもう終わったって言ってたやつらがいたの覚えてるか（笑）」

「打者ショウヘイが目覚めたぞ！！」

「またナ・リーグのMVP獲りに行ってるの、まるでオマケ感覚じゃん。凄すぎて泣けてくる」

「確実に貢献してくれてる」

「ようやく彼らしい、投打の噛み合った二刀流のシーズンになってきた」

「で、これで防御率0.82だろ。マジでヤバすぎるって」

大谷は今季、投手としても5勝を挙げ防御率0.82と異次元の数字を残している。



（THE ANSWER編集部）