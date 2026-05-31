サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は３０日、アイスランド代表との壮行試合（３１日）に向けて、試合会場のＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で調整した。会見した森保一監督は、長期離脱していたＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝と、アイスランド戦までの限定参加となるＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝の先発起用を明言。「Ｗ杯に向けて、最高の準備になる試合ができる」と、重要なＷ杯前国内最終マッチを見据えた。公開された冒頭３０分の練習ではＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル）が一部別メニュー調整となった。

怒濤（どとう）のリップサービスが止まらない。森保監督は遠藤、吉田、さらには三笘不在の左シャドー（１・５列目）にＭＦ伊東の起用を明言。練習公開も当初の１５分予定から倍増した。Ｗ杯への機運を最大限に醸成し、北中米行きへのアクセルを加速させる。

貴重な実戦機会を無駄にしない。森保監督は「Ｗ杯に向けてチーム全体のコンディションを上げていくのが一つの狙い」と出場機会が少ない選手や負傷明けの選手を優先して起用する方針を示唆。左足首手術以降、実戦から遠ざかる遠藤に腕章を託す。

足に痛みが残っているという遠藤は「９０分やるつもりだが、セーブしての９０分じゃしょうがない。立ち上がりから１００（％）でいくくらいの気持ちでどこまで続けられるか」と見据える。自身３度目のＷ杯に臨む経験者は「Ｗ杯に向けて臨機応変さを明日の試合で見せないといけない」とポイントを語った。

アイスランド戦までの限定招集の吉田も、開始１０分までの先発起用が明かされた。森保監督は「大事な壮行試合で、賛否はあるかもしれないが、Ｗ杯で勝つ可能性を１％でも上げるために彼には来てもらい、プレーしてもらう」と説明。さらに長きにわたって日本代表を引っ張り、現在は日本プロサッカー選手会の会長を務める功労者への感謝の思いから、満員のサポーターのもとで送り出す。

吉田は「引退ではなく、一区切りということにしていてください」と含み。百戦錬磨のベテランは２５日の合宿から持てる全てを後輩に注入してきた。「時間が短いけど、自分の今持てるものを全てその１０分にかけて、Ｗ杯のつもりで戦う」。全員で最高の“Ｗ杯前哨戦”とする。