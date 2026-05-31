▼4着ガラベイヤ（丸山）調教から期待していた。速い時計に対応できたのは収穫。これからの馬でもっと良くなる。

▼5着トップアタック（小沢）ハナにこだわっていたわけではないが、並びも良かったので1番枠からスピードを生かす形に。最終週の分、最後しんどくなった。

▼6着エイシンディード（川又）自分のリズムでやってほしい競馬はしてくれた。頑張っているが、この程度で終わる馬じゃない。

▼7着タガノアラリア（鮫島駿）スタートを出て、ノープレッシャーで直線を向くまでスムーズだったが、伸び切れなかった。ためがあった方がいいのかも。

▼8着ウチュウノセカイ（原）このクラスでもトップクラスのスタートセンスは見せてくれた。自己条件ならすぐに勝てる。ゆくゆくはオープンまでいってくれれば。

▼9着シラヌイ（吉村）重賞レベルでテンが速かった。道中掛かるほどではないが、行きっぷりが良かった。

▼10着ショウナンカリス（池添）この枠では厳しかった。今日に関してはいろいろかみ合わなかった。

▼11着フォーゲル（坂井）道中の雰囲気は悪くなかった。直線を向くころには反応がなかった。

▼12着アンジュプロミス（古川奈）直線を向いてから手応えがなかった。気持ちが入りすぎるところがあるので落ち着いて臨めれば。

▼13着クリエープキー（幸）ゲートの中でバタバタして、うまく出せなかった。出ていればもっといい競馬ができたはず。

▼14着メランコリニスタ（団野）返し馬で少し硬く感じた。仕切り直しですね。

▼15着ルージュサウダージ（斎藤）リズムを意識して乗った。今の京都は前が止まらない。もう少し時計がかかった方がいい。

▼16着コックピットサイト（浜中）手脚が重くてノメるところがあった。ダートの方がいいのでは。