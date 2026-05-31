サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は３０日、アイスランド代表との壮行試合（３１日）に向けて、試合会場のＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で調整した。会見した森保一監督は、長期離脱していたＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝と、アイスランド戦までの限定参加となるＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝の先発起用を明言。「Ｗ杯に向けて、最高の準備になる試合ができる」と、重要なＷ杯前国内最終マッチを見据えた。公開された冒頭３０分の練習ではＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル）が一部別メニュー調整となった。

負傷で選外となった三笘（ブライトン）が長くつけてきた背番号７をつけるＭＦ田中は「こと細かくここで言う必要はないと思いますが…」と気遣った上で、三笘から「（７を背負うのは）『おまえしかいないだろ』と言われた」と明かした。

２人は１学年違いの幼なじみ。三笘がケガをした直後も、代表発表前後も電話で話した。「簡単に『彼の分まで』ってのは言えない。彼の悔しさは消えないと思う。ただ、復活するでしょうし、それをゆっくり待って、また一緒にピッチに立てたら」と語った。

自身２度目のＷ杯。「自分も一人の選手として選ばれている。そういう意味では誠意を持って、責任を持ちながらやるっていうのが必要なことかな」。『背番号７』をつけ、世界の頂点に上り詰める。