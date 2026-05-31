「明治安田Ｊ１百年構想リーグ・プレーオフラウンド第１戦、神戸５−０鹿島」（３０日、ノエビアスタジアム神戸）

西１位の神戸がホームで東１位の鹿島を５−０で破り、先勝した。元日本代表ＦＷ大迫勇也（３６）がハットトリックを決めるなど攻撃陣をけん引し、大勝に導いた。ホームアンドアウェー方式で争われ、第２戦は６月６日に行われる。東西２位対決のＣ大阪−ＦＣ東京、同３位対決の名古屋−町田はそれぞれ２−２で引き分けだった。

大迫が両手を広げてほえた。大一番で魅せた絶対的エースのハットトリックにスタジアムは興奮のるつぼと化した。

前半２８分、ペナルティーエリア手前のＦＫから右足を振り抜いた。弧を描いたボールが鮮やかにゴール左に吸い込まれる。「自信を持って蹴るだけでした」。圧巻のゴールで主導権をたぐり寄せた。

後半５分にはＭＦ武藤の右サイドからの素早いスローインに反応。相手の隙を突いて走り込み、投げ込まれたボールに右足を合わせてゴールネットを揺らした。さらには４点リードで迎えた後半追加タイム、左サイドから背後に上げられたクロスにダイビングヘッド。体をひねって頭を振る技ありのヘディングでハットトリックを決めた。

チーム４点目となった後半４４分のＰＫでは、２点を決めて“大台”に王手をかけていた中でＦＷ小松にキッカーを譲った。「昨日の練習も紅白戦とかして（小松）蓮が４点を取って０対４で負けた。本当に蓮のおかげでチームに火が付いたと思いますし、おまえのおかげだからと」。先輩として器の大きさを見せながらのハットトリック。特別大会を含むＪリーグ公式戦では自身初の偉業。「僕自身も２点取れれば十分かなと思ったんですけど。うれしいです」と頰を緩めた。

５−０の大勝で優勝を大きくたぐり寄せた。「やるだけです。戦います。応援してください」。第２戦も半端ないプレーで有終の美を飾る。