◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）

Ｇ党の余韻が冷める間もなく、エスコンに快音が響いた。岸田は右翼ブルペンに飛び込んだ打球を見届けると、ダイヤモンドを回るスピードと表情を少しだけ緩めた。「キャビーがいいホームランを打ってくれたので、僕もその流れに乗れました」。左翼ブルペンにたたき込んだキャベッジと２者連続の逆方向弾。出場９試合ぶりの２号ソロで、序盤から試合の主導権を大きくたぐり寄せた。

西舘を援護 ２―０の２回無死。初球の低め１４５キロ直球をかち上げた。「たまたまですけど、しっかり振りにいった中であっちに飛んだ。良かったですね」と、２３年６月３０日阪神戦（東京Ｄ）の延長１０回に放ったサヨナラ弾以来、プロ２本目となる逆方向へのアーチ。今季初登板初先発の西舘に「楽しそうに投げていた。少しだけ楽な状態というか、思い切った投球ができたんじゃないかな」と２回で３点のリードをプレゼントした。

“ホタテパワー”がさく裂した。前夜はチーム宿舎でビュッフェスタイルの北海道グルメに舌鼓。中でも目を奪われたのが、日本最北の村・猿払（さるふつ）産の焼きホタテだった。両人さし指と親指を広げて「こんなにでっかくて。４ついきました」とニヤリ。北海道産の新鮮なネタが並ぶすしも次々と胃袋に収め、ナイター翌日のデーゲームに向けて英気を養った。

７回１死でスライダーを中前へ運ぶと、９回先頭は昨季まで同僚だった３番手・菊地の低めカットボールを拾って中前に落とした。３安打で今季２度目の猛打賞。４回の四球と合わせ、平らげたホタテの数と同じ４出塁で打線を力強くけん引した。

試合前には仕事でエスコンを訪れていた巨人時代の先輩・中田翔氏（３７）から「頑張れよ」と激励を受けた。交流戦は３勝２敗と勝ち星が先行し「（１チームと）対戦が３試合なので、出し惜しみせず一人一人を抑えることをしっかり大事にしてやっていきたい」。絶好調の大城と岸田が並ぶ強力打線はＤＨ制が敷かれる交流戦ならでは。カード３連勝に向け、上昇機運が高まっている。（内田 拓希）

◆記録メモ 巨人は２回、キャベッジに続いて岸田も本塁打。チームで２者連続のアーチは、５月２日阪神戦の９回に代打の佐々木、岸田で記録して以来、今季２度目。今回も岸田が前の打者に続く一発でマークした。

◆宮本和知Ｐｏｉｎｔ 岸田が３安打に全４出塁の活躍。これだけバットの調子がいいと、リードも乗ってくるよね。２者連続本塁打はチーム今季２度目だけれど、前回５月２日の阪神戦も佐々木からの岸田だった。投手が落胆したところを狙いすますのが、うまいってことだよね。キャプテンマークをつけた今シーズン。プレッシャーももちろんあるだろうけれど、それをプライドに変えて頑張っている感じがする。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）