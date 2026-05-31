◆米大リーグ ホワイトソックス―タイガース（３０日、米イリノイ州シカゴ＝レイトフィールド）

ホワイトソックス・西田陸浮外野手（２５）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・タイガース戦に「９番・中堅」でスタメン出場し、３―１で２点をリードした７回２死三塁の３打席目に、５年連続２ケタ勝利を挙げている左腕のバルデスから、２試合連続打点となる右前適時打を放った。

この日がメジャー６試合目の出場。スタメン出場したこれまでの４試合はいずれも右翼を守り、途中出場だった１試合では二塁を守ったため、中堅はメジャー昇格後初だった。マイナーでは３０６試合に出場したが、中堅を守ったのは２５試合のみ。本職は二塁だが、慣れないポジションでの出場となった。

３連勝中で昨季までＤｅＮＡでプレーした左腕のケイが先発したホワイトソックスは、初回にクエロの中犠飛などで２点を先取。２点をリードした２回２死走者なしで迎えた西田の１打席目は、２１年から５年連続で２ケタ勝利を挙げている先発左腕・バルデスの前に遊ゴロ。２―１で１点リードとなった５回２死走者なしの２打席目は、初球に反応したが、遊ゴロに倒れた。２点リードとなった７回２死三塁の３打席目は、右前適時打を放ち、２試合連続打点で貴重な追加点をたたき出した。

この日、ホワイトソックスは前日２９日（同３０日）に途中交代した村上宗隆内野手（２６）が右太もも裏肉離れのため負傷者リスト（ＩＬ）入り。複数の現地メディアによると重症度は中程度のグレード２で、全治４〜６週間と診断されたという。村上はベンチに入って必死に声援を送っていたが、リーグ最多タイの２０本塁打、同２位の４１打点をマークしていた主砲の離脱は大きな痛手となった。西田の適時打に村上はベンチから拍手を送っていた。