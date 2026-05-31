今年３月１日に入籍した歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）と妻で俳優の能條愛未（３１）が３０日に都内のホテルで神前挙式し、結婚披露宴を開いた。媒酌人は迫本淳一・松竹会長夫妻が務めた。

挙式後に取材に応じた橋之助は「２人助け合って成駒屋を盛り上げるべく頑張って参ります」、能條は「覚悟が決まっていきました」と決意表明。新妻の白むく姿に橋之助が「キレイですよ」と照れ、能條が「優しく温かくお父さんみたいに包んでくれるので、橋之助さんと結婚して良かったな」とのろけるなど幸せな笑顔があふれた。

披露宴は片岡仁左衛門ら歌舞伎俳優、新婦と同じ元乃木坂４６メンバーら約１０００人が出席して盛大に行われ、筒井義信・経団連会長、２人が出会った舞台を演出した宝塚歌劇団特別顧問の小池修一郎氏が祝辞を述べた。最後は橋之助が父の中村芝翫と母の三田寛子、能條が母の明美さんに花束を贈呈。三田は号泣した。

能條は来月の国立劇場・歌舞伎鑑賞教室で、歌舞伎俳優の妻としてデビューする。

【主な参列者】

片岡仁左衛門、中村梅玉、中村扇雀、尾上松緑、片岡愛之助、中村獅童、中村歌六、中村時蔵、片岡孝太郎、中村勘九郎、中村七之助、市川中車、中村隼人、西野七瀬、高山一実、深川麻衣、高橋英樹、水谷豊、市村正親、薬丸裕英、渡辺えり、恵俊彰、上地雄輔、朝日奈央、江藤愛、堀内健、アン ミカ、ハイヒール・モモコ、高橋克典、南果歩、イジリー岡田、波乃久里子、前田愛、高橋由伸、高津臣吾、佐々岡真司（敬称略）