京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部の監督として２度、総監督を含めて全国高校大会で４度の優勝を果たし、「泣き虫先生」の愛称で親しまれた山口良治（やまぐち・よしはる）さんが２９日午前８時１３分、脳梗塞のため京都市の病院で死去した。８３歳。福井県出身。７５年に伏見工高の監督に就任し、荒廃していた学校の生徒を体当たり指導で更生させ、１９８１年１月決勝の全国高校大会で初優勝。その軌跡は大ヒットドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルとなった。葬儀・告別式は近親者で行う。

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「聞こえるはずのない声を聞いたことある？」

突然、山口先生が尋ねてきた。「占い師や予言者じゃないから、ありません」と心の中で答えた。

１９７１年の秩父宮でのイングランド代表戦。日本代表は泣きながら水杯を交わして臨んだ。日本の決死のタックルで両チームノートライ。迎えた日本のチャンス、フランカーで出場していた山口がＰＧを狙う。その時、その声を聞いた。

「リョウジ、入れろ」

グラウンドまであふれた大観衆は、ひょっとしたらラグビーの母国に勝てるかもしれない、と大歓声。隣の選手の声も聞こえない中、スタンドにいた大西鉄之祐監督の声が聞こえた。

それは幻聴とか、思い込みでしょう。

「いや、はっきりと聞こえた。あの声に押されて俺のペナルティーゴールが入った」

８１年１月７日、全国高校大会の決勝。伏見工のＳＯ平尾誠二は、太ももを痛めて満足に走ることもできなかった。「立っているだけでいい。先生を信じて出てくれ」。試合終了間際まで３−３。大工大高陣に攻め込んだ伏見工は、モールからＳＨ高崎が左へ展開。高崎はＳＯ平尾を飛ばして、ＣＴＢにパス。平尾に寄せて来た大工大高ディフェンスのマークがずれた。ボールはＷＴＢ栗林に渡る。左サイドラインを赤と黒のジャージーが駆け抜けた。決勝トライ。

「みんなカッコいいぞ。最後にあんなプレーをするなんて。信は力なり、この子らは最後まで信じ合っていた。本当にすごい」。山口先生は人目もはばからず涙を流した。

今でも、一緒に伏見工を取材したカメラマンに言われる。「伏見の練習から帰るときに、吉見君はなぜか伏見工が優勝するとはっきり言ったよな。あれは予言か」−。（デイリースポーツ元ラグビー担当・吉見守正）