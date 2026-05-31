◇サッカー日本代表壮行試合 日本―アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨むサッカー日本代表は31日、壮行試合でアイスランドと対戦する。前日会見に臨んだ森保一監督（57）はケガで招集を断念したMF三笘薫（29）の定位置だった左シャドーでMF伊東純也（33）を先発起用することを明言。故障明けのMF遠藤航（33）、アイスランド戦までの限定招集となるDF吉田麻也（37）の先発出場も明かした。

異例の予告先発でW杯の構想の一端が垣間見えた。森保監督は三笘不在となる左シャドーについて「敬斗（中村）や他の選手もいるが、明日は純也（伊東）を使いたい」と明言した。右ウイングバック（WB）の堂安や左WBの中村を1列上げる選択肢もある中、第1候補として右WB、右シャドー、ジョーカーとしての適性もある伊東をテストする。

故障明けの遠藤の先発起用も明言した。約3カ月半実戦から遠ざかるが「W杯に向けてチーム全体のコンディションを上げる狙いがある。（所属クラブで）出場時間の少なかった選手、ケガ上がりの選手をより長い時間起用したい」と説明。同じくケガから復帰途上の冨安らにも一定の出場時間が与えられることになりそうだ。

W杯メンバーではない吉田についても「スタメンで考えている。前半の10分ぐらいプレーしてもらって送り出したい」と言った。序盤は長く日本代表を支えた前主将に敬意を示す時間に充てる。主将は「航（遠藤）かなと思っている。麻也（吉田）にキャプテンマークを巻いてもらい試合中に渡してもらうことも考えたが、まずはW杯の準備なので」とした。左シャドーのテスト、コンディション調整、そして吉田へのリスペクト。W杯直前のシビれる状況の中、指揮官は貪欲に全てを追い求める。